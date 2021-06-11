KKTC'de Peker etkisi: Taner Ay'ın babası KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı bir iddia Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı.

Olaylar, Almanya'da 2016'dan bu yana yasaklı olan "Osmanen Germania" (Almanyalı Osmanlılar) derneğinin yöneticilerinden Taner Ay'ın, dönemin başbakanı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı masada oturarak çay içtiği bir fotoğrafın ortaya çıkmasıyla başladı. Söz konusu fotoğraf, yasaklı derneğin liderlerinden Taner Ay'ın Instagram hesabında paylaşıldı.

PLAKASINDA KONSOLOSLUK İBARESİ VAR

Ay'ın Instagram hesabı incelenmeye devam edildiğinde, son model lüks aracının plakasına "KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu" ibaresini eklediği de gözlemlendi.

"HİÇ İŞİM OLMADI"

Ay ile aynı karede poz veren dönemin başbakanı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah yaptığı açıklamasında, "2-3 yıl önce Ankara'da otele gelip yanıma oturdu, hiç işim olmadı, adını da bilmem." ifadelerini kullandı.

BABASI GÖREVDEN ALINDI

Bu gelişmeler üzerine Başbakan Saner, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Taner Ay'ın babası Çetin Ay'ın KKTC Düsseldorf Fahri Temsilciliği görevinden alındığını açıkladı.