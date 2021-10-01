Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, kovduğu öğretmenden özür diledi

Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın ziyaret ettiği okuldaki bir öğretmeni azarlayarak sınıfından kovmuştu. Saygın, yaşananlardan dolayı öğretmenden özür diledi.

Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi ziyaretinde elini sıkmak isteyen ve 'Hoşgeldiniz' diyen Öğretmen Burak Kılıç'ı sınıfından kovmuş ve 'Haddini bil' demişti.

Kamuoyunda tepki çeken olay sonrası Saygın'ın tekrardan okula giderek özür dilediği ve helallik istediği öğrenildi.

Kaymakam Saygın, Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz okul ziyareti sırasında karşılıklı yanlış anlaşılma nedeniyle yaşanan hadise beni derinden üzmüştür. Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında iki öğretmenin görevli olduğu sınıfınızda sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum. Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımı ile ilgilenmeniz sebebi ile sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim" dedi.

Saygın, Öğretmen Burak Kılıç'a; "Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum. Ayrıca davetimi kabul etme nezaketiniz için de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi ile ilgili süreçlerde her zaman ve her koşulda tüm öğretmenlerimizin destekçisiyiz" diyerek özür diledi.

Kılıç, Kaymakam Saygın'a yanlış anlaşılma sonucu doğan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu ve kamuoyuna yansıtılan içeriğin olayın gerçekliği ile bağdaşmadığını belirterek "Kaymakamımıza yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı ve kaymakamımız ile helalleşti.