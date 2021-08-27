Kemal Kılıçdaroğlu'nun selam verdiği kadının cevabı: "Çocuğuma dokunma, yürü!"

Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun "Merhaba" deyip yaklaştığı kadınlardan "Merhaba" karşılığını aldığı halde sonrasında "Çocuğuma neyin dokunma" diyen kadının bebek arabasını ters çevirmeye çalıştığı ve ardından "Yok dokunmuyorum" diyen CHP lideri uzaklaşırken arkasından "Yürü yürü yürü" diye sözlerine devam ettiği görülüyor.

Olay Twitter'da #terbiyesiz hashtag'i ile tt oldu.