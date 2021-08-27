banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yabancıya satış yapan emlakçı artık dil bilmek zorunda!
Yabancıya satış yapan emlakçı artık dil bilmek zorunda!
Jandarma'da FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı
Jandarma'da FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı
Fenerbahçe Finlandiya'da güle oynaya turladı
Fenerbahçe Finlandiya'da güle oynaya turladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun selam verdiği kadının cevabı: "Çocuğuma dokunma, yürü!"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu basın mensupları eşliğinde halkı selamladığı sırada orada bulunan bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

Gündem 27.08.2021, 13:36

Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun "Merhaba" deyip yaklaştığı kadınlardan "Merhaba" karşılığını aldığı halde sonrasında "Çocuğuma neyin dokunma" diyen kadının bebek arabasını ters çevirmeye çalıştığı ve ardından "Yok dokunmuyorum" diyen CHP lideri uzaklaşırken arkasından "Yürü yürü yürü" diye sözlerine devam ettiği görülüyor.

Olay Twitter'da #terbiyesiz hashtag'i ile tt oldu.

Yorumlar (0)
31°
açık