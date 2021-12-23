Karlı günlerden sonra hava durumu 10 derece birden artacak!

Türkiye’yi etkileyen karlı hafta adım adım geride kalıyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yarından itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede yükselecek, yükseliş hafta sonu da devam edecek. İstanbul’da 3 dereceye kadar düşen sıcaklıklar pazar günü 14 dereceyi aşacak.

KAR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.