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Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı nisan sonu yolcu alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda, nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmaların planlandığını bildirdi.

Gündem 03.10.2020, 11:50
2006
Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı nisan sonu yolcu alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe Metrosu'ndaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmaların planlandığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul’un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre" dedi.

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