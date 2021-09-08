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Kafalarda tek bir soru: Rıdvan Dilmen asgari ücreti 8 bin lira mı sanıyor?

6-1 kaybedilen Hollanda - Türkiye maçı sonrası Rıdvan Dilmen, asgari ücret ile ilgili kullandığı ifadeler tepki çekti. Dilmen, "Hiçbir parayı küçümsemem. Asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" ifadeleri, asgari ücreti çok yanlış şekilde bildiği şeklinde yorumlandı.

Gündem 08.09.2021, 09:21 08.09.2021, 13:25
Kafalarda tek bir soru: Rıdvan Dilmen asgari ücreti 8 bin lira mı sanıyor?

NTV'deki yorumculuk kariyerine ara verdikten sonra yeni sezona TRT ekranlarında giren Rıdvan Dilmen, dün akşam çok konuşulacak sözlere imzasını attı.

"HİÇBİR PARAYI KÜÇÜMSEMEM"

Deneyimli futbol insanı Rıdvan Dilmen, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" diye konuştu. Net 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücreti, Rıdvan Dilmen'in 8 bin lira olarak bildiği şeklinde yorumlar yapıldı.

İDDİALARI YALANLADI

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'dan senelik 1 milyon dolar kazandığı iddialarını yalanlamıştı. Dilmen, "Yok senelik değil, aylık alıyorum" esprisiyle bu konuya cevap vermişti.

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