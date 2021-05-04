Kadir Gecesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İslam alemi için en önemli ay olan ve oruç ibadeti ile geçen Ramazan ayının en önemli gecesi Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Konu ile ilgili Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde; "2021 Kadir Gecesi önemi ve anlamı nedir, ne zaman kutlanacak?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Müslümanlık alemi için en hayırlı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ne az bir zaman kaldı. Kur-anı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi 2021 yılında Mayıs ayında idrak edilecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre Ramazan ayının 26. günü olan 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olarak idrak edilecek. Bu geceden 4 gün sonra da arefe idrak edilecek ve arefenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir.

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

Kadir gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.