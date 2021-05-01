"Kadınlar camiye giremez" tepkisiyle karşılaşan genç kızdan açıklama

İstanbul Üsküdar'da camiye girmek isteyen kadın ve orada bulunan erkekler arasında yaşanan tartışma sosyal medyada bir hayli yankı uyandırmıştı.

İlahiyat Fakültesi mezunu genç kadına engel olmaya çalışan bir şahıs, peygamberin bu konuyla ilgili bir hadisi olduğunu öne sürerek, kadının hadislerden uzak yaşadığını dile getirmişti.

Tartışma sırasında kadına peygamberin hadislerini okuması gerektiğini söyleyen şahıs, "Peygamberin hadislerini okuyun. Sen benim için havasın" ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu dile getiren kadın ise, "Sizden daha çok şey bildiğime yemin edebilirim. Kadınlar camiye giremez, kadınlar onu yapamaz, bunu yapamaz... Siz kimsiniz ya!" diyerek tepki göstererek camiden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ OLUŞTU

Tartışmanın yaşandığı sırada vatandaşlardan birinin o anları kayıt altına alması ve sosyal medya üzerinden paylaşmasıyla birlikte, Twitter kullanıcıları da büyük tepki gösterdi. Olayın kurgu olduğuna dair ve başka pek çok konuda türlü spekülasyon oluştu.

OLAYI ANLATTI

Olayın odağındaki genç kadından konuya dair açıklama geldi. Ebru Erman isimli genç kadın twitter hesabından "Bugün yaşanan hadiseye dair bir açıklama ihtiyacı hâsıl oldu. Aşağıda özetliyorum." diyerek şu cümleleri paylaştı:

"Üsküdar sahilde 14.00-15.00 sularında balık tutuyordum. Saat 17.00'da Beykoz'da kano rezervasyonum vardı :D

Balıktan kanoya yetişmem gerekiyordu öğle namazını kılmak Mihrimah Camii'ne girdim.

O sırada caminin önünde bir eylem vardı. Yaklaşık bir iki dakika eylemi izledim herkes gibi. Ardından polis eylemcilere müdahale etti. Olay dağıldı. Ben de namazımı kıldım camiden çıkarken videodaki amca bağırarak”kadınlar camiye girmesin, giremez"şeklinde şeyler söylüyordu.

Peygamber hadisinde kadınlar namazını evde kılsınlar diyor diye ekledi.Sonradan anladım ki zannediyorum eylemcilere sinirlenmişti onun üzerine bunları söylemiş.Yanımdaki teyze(kendisini tanımıyorum)adama”camiler bütün insanlar içindir" dedi.Amca benzer tavrı göstermeye devam etti."

"TEPKİMİ GÖSTERDİM"

"Teyzeye bağırınca+Hz. Peygamber'e uydurma hadis isnad edilince+kadınların toplumsal yaşamdaki varlığı bu şekilde sınırlandırılmaya çalışılınca tabi ki tepkimi gösterdim ve videodaki olay gerçekleşti.

Video çekilirken haberim yoktu, oradan ayrılırken çeken kişiyi gördüm ve neden çektiğini sordum. Yarın bir gün sıkıntı yaşarsan kanıtın olsun dedi ve zaten oruçluydum teyzeninde beni sakinleştirip götürmesi üzerine videoyu istemeyi bile akıl edemedim :D

Videonun benden izin alınmadan paylaşılmasından rahatsız oldum. Çeken kişiyi tanımıyorum bana ulaşmasını rica ediyorum."

"YENİDEN CAMİYE GİTTİM, TEKRAR KONUŞTUK"

Videoa yer almayan önemli bir kısım şu ki biraz zaman geçince yeniden camiye gittim amca oradaydı ve tekrar daha sâkin bir konuşma gerçekleştirdik, kendimce din sosyolojisi YL bilgilerimle amcaya İslam ve toplumsal yapı hakkında bir şeyler anlatmaya çalıştım:D Tavrı devam etti..

Nihayetinde helalleşir konuyu bir şekilde kapattık ben kanoya gittim :D Ben çok üzülmedim arkadaşlar bunlar ne yazık ki toplumun gerçekleri. Realist bakıp ne yapmamız gerektiği üzerine konuşmalıyız..

Hasılı kadınlar toplumsal hayatın her alanında aktif bir şekilde olmalıdır. İslâm buna engel değildir aksine kadının vakarlı ve güçlü duruşunu destekler. Herkes önce insan olduğu için değerlidir!

EBRU ERMAN'IN AÇIKLAMASI:

İşte Ebru Erman'ın konuyla ilgili tweeti: