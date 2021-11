Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki saldırgan bıçakla nasıl metroya binebildi? İşte İBB'nin yanıtı...

Dün, Kadıköy Tavşantepe Metrosu’nda yaşananlar dehşet vericiydi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde; Metro vagonunun içinde, elinde bıçak olan bir adam, bir kadına saldırıyor, çok ağır küfürler, hakaretler, tehditler yağdırıyor.

Elindeki bıçağı sağa sola savurarak vagondan çıkıyor ama sonra tekrar vagona girip kadına yönelik bıçaklı tehdidine, küfürlerine devam ediyor. Ve kimse müdahale etmiyor, edemiyor. Bu gözü dönmüş saldırganın bıçak çektiği kadın da çok soğukkanlı, sakin ve cesur.

ELİNDE KOCA BIÇAKLA DEHŞET SAÇABİLİYOR

Neyse ki bu olay bir faciayla sonuçlanmadı. Ancak izlediğimiz görüntüler şoke ediciydi. Kadınların yolda, metroda, her an, her yerde tehdit altında olabildiğini bir kez daha gösterdi. Daha geçen hafta, İstanbul’da gencecik bir kız, yolda yürürken bir caninin samuray kılıçlı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Şimdi, elinde koca bir bıçakla bir adam metroda dehşet saçıyor. Orası metro, yani istasyonda güvenlik kontrolünden, X-ray cihazından geçilen, güvenlik görevlilerinin olduğu bir toplu ulaşım aracı.

X-ray’DEN NASIL GEÇTİ?

Peki bu adam cebinde o bıçakla metro vagonuna nasıl binebiliyor? X-ray cihazından nasıl geçiyor? X-ray’in başında cihaz ötünce ‘dur bi dakika’ deyip arama yapabilecek bir güvenlik görevlisi yok mu? Sonra bu adam bıçak çektikten sonra bir ara vagondan çıkıyor, bir süre sonra tekrar giriyor. O sırada kapı neden kapanmıyor? Aklımızı kurcalayan tüm bu sorular bir güvenlik zafiyetini mi işaret ediyor? İşte bu soruları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sordum ve şu bilgileri öğrendim…

1711 GÜVENLİK GÖREVLİSİ, 8530 KAMERA

Metrolarda toplam 1711 güvenlik görevlisi ve 8530 güvenlik kamerası var. Her bir yolcu, metro alanlarına girdiğinde 8 kere kameralara yakalanıyor. Fakat buna rağmen adamın bıçaklı olduğu fark edilememiş. X-ray’dan nasıl geçtiği de muamma. Yani ‘maskenizi yukarı çekin’ uyarısını yapan güvenlik X-ray ötünce ne yapıyor? Güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5188 sayılı kanına göre;

GÜVENLİĞİN YETKİSİ DE VAR

MADDE 7.- Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

c) (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.544) Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 90'ıncı maddesine göre yakalama.

d) (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.544) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.

e) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş yeri ve konutlara girme.

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

Yani metro istasyonunda görevli güvenliğin arama ve bıçağı alma yetkisi de var. Buna rağmen de bıçaklı saldırgan gözden kaçmış anlaşılan.

‘PANİK BUTONU KAPIYI AÇAR, KAPATMAZ’

Gelelim, bıçaklı saldırganın vagondan çıkışından sonra kapının niye kapanmadığına… Bu soruma şu yanıtı verdi İBB yetkilileri: ‘Araç içlerindeki panik butonuna basıldığında kapı açılır. Panik butonları kapının kapanması için değildir. Ancak vatman olanları duyup kapıya müdahale edebilir fakat vatmanın duyması da imkansız.’

Bu olayla gördük ki metro vagonlarındaki güvenlik tedbirleri de revize edilmeli. İstasyondaki tehlikeye karşı içerdeki yolcuları korumak için de kapıların kapanabilmesi gerekiyor. İBB Sözcüsü Murat Ongun, attığı tweette inceleme başlatıldığını açıkladı. Bu incelemenin sonucunu da merakla bekliyoruz.

Kaynak: Habertürk