Kadıköy'deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlık hakkında açıklama geldi...

Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Kadıköy’deki kilisemize saygısızlık yapanları ve yol verenleri kınıyorum. @TC_icisleri derhal her daim polis olan o noktadaki polisler hakkında soruşturma açmalıdır!

pic.twitter.com/OXXFvaBPZe — Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) July 11, 2021

Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı.

Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

VALİLİK: ÇİRKİN DAVRANIŞI KINIYORUZ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

“11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında İlçemiz Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi’ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de görüntülere tepki gösterdi. Twitter'dan paylaşım yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz."