Kabine toplantısı ne zaman? Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak?

Koronavirüs salgınının gidişatına dair önemli kararların alındığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı, yeni haftaya girmeden önce milyonların gündemindeki yerini aldı.

Ramazan ayında hareketliliğin önüne geçmek ve vaka sayılarını düşürmek için alınan kısmi kapanma kararı devam ederken gözler, toplantının yapılacağı tarihe çevrildi.

Halen günlük vaka sayılarının 50 bin bandında seyretmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında yeni kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

Bu kapsamda vatandaşlar, ''Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?” sorularına yanıt arıyor.

Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, Kabine Kurulu Toplantısı'na dair detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

İki haftada bir toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 26 Nisan Pazartesi günü Beştepe'de koronavirüs gündemiyle bir araya gelecek. Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak toplantıda alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

TAM KAPANMA KARARI ALINACAK MI?

2 hafta sürecek olan kısmi kapanma uygulaması, önümüzdeki haftada sona eriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek ve kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek.

Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak olup nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirmeye gidilecek.

EK TEDBİRLER Mİ, TAM KAPANMA KARARI MI?

Bakan Koca, perşembe günü yapılan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını Kabine üyeleri ile paylaşacak.

Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

SPUTNİK V AŞISI

Türkiye'de şu ana kadar yapılan aşı sayısı, 21 milyona yaklaştı.

Çinli aşı Sinovac ve Alman aşısı Pfizer/BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.

Bu çerçevede Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde durulacak.

Yerli aşı çalışmaları da toplantıda ele alınacak konular arasında.