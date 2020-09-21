Kabine toplantısı bugün! Yeni koronavirüs tedbirleri neler olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüsle ilgili, “Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız” sözlerinin ardından gözler bugünkü kabine toplantısına çevrildi. AVM, pazar, park gibi kapalı ve kalabalık alanlara kısıtlamalar, bazı illere yönelik seyahat yasakları ile 65 yaş üstü, önemli gündem maddeleri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık edecek. Toplantının en önemli başlığı son dönemde vaka ve ölüm oranında artış yaşanan koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs süreci, vaka sayılarındaki artışın nedenleri, tedavi süreçleri ve aşı çalışmalarıyla ilgili brifing verecek.
Toplantıda maske-mesafe kuralına uymayanların yanı sıra karantinayı ihlal edenlerle ilgili daha sıkı tedbirlerin uygulanması için kararlar alınabileceği ifade ediliyor.
Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek.
AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nun TÜBİTAK’la ortaklaşa yürüttüğü yerli aşı ve ilaç çalışmaları da ele alınacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün okullarda dar kapsamlı başlatılacak eğitim süreci ve alınan tedbirlerle ilgili bilgileri kabineye anlatacak.
Öte yandan tedavisi evlerde yapılacak koronavirüs hastalarına kırmızı, temaslılarına ise mavi renkli tek kullanımlık bileklik takılması uygulamasının yaygınlaşması gündemde. Bu bilekliklerin çıkarılmasının cezai yaptırımı olacak.
Tüm dünyada koronavirüs vaka sayılarında her gün rekor üstüne rekor kırılırken Türkiye’de de durum pek parlak değil.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri, grip mevsimine de girilecek olması sebebiyle yılbaşına kadar olan sürecin salgındaki en kritik dönem olacağına dikkat çekti.
Uzmanlar, salgının ilk aylarında maske ve mesafe kurallarına uyumun yüzde 90’lara kadar çıktığını ancak son günlerde uyum oranının yüzde 70’lere düştüğüne dikkat çekti.
Uzmanlara göre vaka sayılarındaki artışta bu durum da etkili. Bilim Kurulu toplantılarında “Vaka sayılarında düşme olması için nüfusun yüzde 90-95’inin maske takıp mesafe kuralına uyması lazım. Risk çok yükseldi. Ek tedbirler alınmalı” görüşü dile getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ‘Tedbirleri sıkılaştıracağız’ şeklindeki açıklamasından sonra önümüzdeki günlerde il bazında yeni tedbirlerin gündeme geleceği belirtiliyor.
Bazı illerde başlatılan ‘HES kodu olmayanların kamu hizmeti alamaması’ uygulaması kısa süre içinde Türkiye geneline yayılacak. Ayrıca, birkaç ilde başlayan ‘akıllı bileklik’ uygulaması da tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak.
Tedavisi evlerde yapılacak koronavirüs hastalarına kırmızı, temaslılarına ise mavi renkli tek kullanımlık bileklik takılacak. Bu bilekliklerin çıkarılmasının cezai yaptırımı olacak.
Bilim Kurulunun son toplantısında birçok ilde ‘pozitif vakaların hastaneden toplu taşıma ile evine gittiği’ yönünde bilgiler geldiğine dikkat çekildi.
Kurul üyeleri “Sağlık Bakanlığı, sağlık il müdürlükleri, acil servisler ve hastanelere gerekli talimatı verdi. Test yapılan birim, test yaptığı kişinin ulaşımından da sorumlu olacak” dediler.
Bu kapsamda, test sonucu pozitif çıkan hasta, özel aracı yoksa mutlaka hastane imkânları ile evine ulaştırılacak.
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