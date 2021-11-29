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Esenyurt Kıraç’ta bir binanın çatısı vatandaşları üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçalarının altında kalan vatandaşlar yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İzmir’de fırtına: Deniz taştı, travmay yolu sular altında kaldı
İzmir Karşıyaka’da fırtına nedeniyle deniz taştı. Travmay hattı sular altında kalırken, kentteki deniz seferleri iptal edildi.
Gündem 29.11.2021, 13:37 29.11.2021, 14:09
İzmir’de şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor.
Fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Deniz sularından tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi.
İzmir’deki tüm deniz seferleriyse olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle askıya alındı.
İzmir Deniz İşletmeciliği (İZDENİZ) tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici süre iptal edilmiştir” denildi.
Fırtınanın saatteki hızının 110 kilometreye kadar çıktığı belirtildi.