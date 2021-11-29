İzmir’de fırtına: Deniz taştı, travmay yolu sular altında kaldı

İzmir’de şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor.

Fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Deniz sularından tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi.

İzmir’deki tüm deniz seferleriyse olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle askıya alındı.

İzmir Deniz İşletmeciliği (İZDENİZ) tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici süre iptal edilmiştir” denildi.

Fırtınanın saatteki hızının 110 kilometreye kadar çıktığı belirtildi.