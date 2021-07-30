İtfaiyecilere su taşıyan Şahin Akdemir hayatını kaybetti!

Marmaris'in Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Yangın söndürme çalışmaları, 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katılımıyla devam ediyor.

İçmeler Mahallesine kadar ulaşan yangında alevlerin sıçradığı evlere de müdahale ediliyor.

GÖNÜLLÜ OLARAK SU TAŞIYORDU

Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Yangına yardım etmek için motosikletiyle bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenilen Akdemir'in yaşamını yitirmeden önce yangında çektiği son paylaşımlar ortaya çıktı. Şahin'in gönüllü olarak, yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını öğrenildi. Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı da öğrenildi.

ŞAHİN AKDEMİR'İN SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Akdemir'in, yangına yardım etmek için motosikletiyle bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi.

Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. Şahin Akdemir, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" ifadelerini kullanıyor.

Farklı bir paylaşımda ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, "Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" diye konuşuyor.