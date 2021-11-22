İşte Muhteşem Süleyman'ın ordusuna yedirdiği penisilin gibi peynir

Bursa'da tarihi Tuz Pazarı'ndaki dükkânında 30 yıldır peynir satan Osman Duydu, küflü peynirin penisilin gibi güçlü bir antibiyotik olduğunu söyledi.

Bu peynirin aynı zamanda bağışıklık sistemini de kuvvetlendirdiğini belirten Osman Duydu, şunları söyledi:

"Bu peynir Konya Ereğli'de üretilen yöresel bir peynir. Tulum şeklinde gelir. Adı 'Konya küflü peyniri' olarak geçer. Bu peyniri parçalarlar ve özel odalarda küflendirirler. Kış dönemlerinde hastalıklara çok faydalıdır. Antibiyotik ve penisilin yerine geçer. Eskiden Osmanlı zamanında savaşlardan evvel askerlere bu küflü peyniri yedirirlermiş ki askerler hastalanmasınlar, daha zinde ve kuvvetli olsunlar diye. Bu peynir, sadece süt ve mayadan oluşan, yağsız, katkısız, yaylacı malı doğal bir peynirdir. Üretirken önce tulumlara basıyorlar. Sonra tulumlardan çıkartıp ve kesip özel odalarda küflendiriyorlar. Daha sonra ürün yeşilleniyor ve bize geliyor. Bu peynir bize Konya Ereğli'den geliyor. Vatandaşlara kilosunu 38 liradan satıyoruz."