İstanbullular sahilleri doldurdu

İstanbul Menekşe Plajı'nda, kapanma öncesi oluşan yoğunluk dikkati çekti.

Havanın sıcak olmasını fırsat bilen İstanbullular, koronavirüsü unutarak sahillere akın etti. Plajda maske ve mesafe kuralıysa yok sayıldı.

ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAYANLAR SAHİLE AKIN ETTİ

İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor. Kapanma kararıyla birlikte şehir dışına çıkanlar yollarda araç yoğunluğuna neden olurken, kalanlarsa sahilleri doldurdu.

Kapanmaya saatler kala İstanbullular, güneşin keyfini çıkardı.

Vatandaşların yan yana oturarak sohbet ettiği ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

(Ensonhaber)