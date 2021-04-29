banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte
Kaftancıoğlu, Erdoğan’a 56 bin lira tazminat ödeyecek
Kaftancıoğlu, Erdoğan’a 56 bin lira tazminat ödeyecek
TFF'den Fatih Terim'e cevap
TFF'den Fatih Terim'e cevap

İstanbullular sahilleri doldurdu

Tam kapanma öncesi Menekşe Plajı'nda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Gündem 29.04.2021, 18:43
4
İstanbullular sahilleri doldurdu

İstanbul Menekşe Plajı'nda, kapanma öncesi oluşan yoğunluk dikkati çekti.

Havanın sıcak olmasını fırsat bilen İstanbullular, koronavirüsü unutarak sahillere akın etti. Plajda maske ve mesafe kuralıysa yok sayıldı.

ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAYANLAR SAHİLE AKIN ETTİ

İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor. Kapanma kararıyla birlikte şehir dışına çıkanlar yollarda araç yoğunluğuna neden olurken, kalanlarsa sahilleri doldurdu.

Kapanmaya saatler kala İstanbullular, güneşin keyfini çıkardı.

Vatandaşların yan yana oturarak sohbet ettiği ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

(Ensonhaber)

Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?