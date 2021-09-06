İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak İstanbul'da metronun simgesinin değiştiğini kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul’da metronun yeni simgesi" diyerek yeni logoyu gösterdi.

Karaismailoğlu'nun paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni geldi.

İşte Adil Karaismailoğlu'nun paylaşımı:

Öte yandan İstanbul'da metro logosu olarak daha önce Faruk Çağlar'ın yaptığı "M" amblemi kullanılıyordu. 1990 yılında tasarlanan logo, uzun yıllar boyunca Metro İstanbul'un amblemi oldu.

MURAT ONGUN: AYRIŞTIRMAK HOŞ DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ise bu değişikliğin ardından "Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil" ifadelerini kullandı.