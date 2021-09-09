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İstanbul Valiliği'nden aşı karşıtlarının yapacağı mitinge izin

İstanbul Valiliği, cumartesi günü aşı karşıtlarının Maltepe'de yapacağı mitinge izin verdi.

Gündem 09.09.2021, 17:11
İstanbul Valiliği'nden aşı karşıtlarının yapacağı mitinge izin

İstanbul Valiliği, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe İlçesi Maltepe Miting Alanı'nda yapılacağı duyurulan mitinge izin verdi.

Valilik tarafından alınan kararda, Anadolu Birliği Partisi tarafından, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe İlçesi Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül Cumartesi günü saat 15.00 ile 18.00 saatleri arasında bir açık yer toplantısının düzenlenmek istenildiği belirtildi.



Söz konusu açık yer toplantısının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 9. ve 10. maddelerine göre değerlendirildiği ve Maltepe Miting Alanı'nda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görüldüğü kaydedilerek, gerekli emniyet tedbirlerinin alınması kararlaştırıldı.

Anadolu Birliği Partisi, 'Anayasayı Koruma İnsiyatifi Bir araya Geliyor" başlığıyla Maltepe Kaymakamlığı'na başvuruda bulundu. Ancak kaymakamlık çarşamba günü yayınladığı kararla izin vermemişti.

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