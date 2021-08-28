İstanbul Sebze Hali'nde kasalar dolusu kabak çöp kamyonuna boşaltıldı

Birçok kişi, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına giren video için, 'Bunlar sebze meyve fiyatlarını yükselten aç gözlü çetenin ihanet görüntüsüdür', 'Bu çete bulunup hesabı sorulsun' gibi yorumlar yaptı.

Twitter'da bu görüntülerden sonra Mehmet Muş'un ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevini yapmadığı yönünde eleştriler giderek artıyor.

Özellikle de Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a "Hal yasası çıkarılsın" çağrısında bulunan sosyal medya kullanıcıları "İsraf günahtır, bu işin vebali omuzlarınızda" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur "Bu duruma müdahil olmadığınız takdirde olamayan her şeyin vebali omuzlarınızda..." diyerek tepki gösterdi.





Görüntülerde sebze halindeki bir vatandaşın kasalar dolusu kabağı çöp kamyonuna boşalttığı görülüyor. Marketlerde kilosu ortalama 7 liradan satılan kabağın hangi sebeple çöpe atıldığı ise bilinmiyor.

TEMMUZ AYINDA DA YAŞANMIŞTI

İstanbul Kozyatağı Hal'inde de temmuz ayında benzer görüntüler yaşanmış, kamyon dolusu şeftali ziyan edilerek tepkilere yol açmıştı.