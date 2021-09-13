İstanbul polisinden Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütüne operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran ve 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre, yapılan incelemede Beşiktaş ve Beyoğlu'nda örgüt üyelerince işletilen gece kulüplerinde çalıştırılan yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına örgüt üyelerince el konulduğu, zorla çalıştırılan kadınların fuhuşa zorlandığı tespit edildi.

Örgütün, kadınların kaçmamaları için Beyoğlu Talimhane ve Oda Kule civarında pansiyon odaları kiraladığı ve kuaför salonları, marketlerde ikamet sağladığı belirlendi. Kadınların, gece ise VIP araçlarla çalışacakları gece kulüplerine götürüldüğü belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, dün sabaha karşı belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda firari Sabri Çelebi'nin kardeşi Mehmet Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Gece kulüplerinde çalıştırılan ve büyük çoğunluğu Fas uyruklu olmak üzere toplam 62 kadın örgütün elinden kurtarıldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PALALI SABRİ KİMDİR?

Palalı Sabri lakaplı Sabri Çelebi, polis şiddetine maruz kaldıktan sadece 2 yıl sonra bu sefer polisin yanında yer alarak gezi eylemcilerine elinde palayla saldırması sonrası gündem olmuş ve "Palalı Sabri" olarak anılmaya başlanmıştı.

Sabri Çelebi, İstiklal'de biri bar, biri market iki işletmenin ortaklarından. Mardin asıllı olan Sabri Çelebi'nin daha önce oto hırsızlığı ve sevgilisini zorla alıkoyma ve silahla tehdit suçlamasıyla gözaltına alındığı belirlendi. Daha önce de iki kez hakkında narkotik büro tarafından işlem yapılan Sabri Çelebi'nin şu anda Fas uyruklu bir kadınla evli.

Gezi olayları sırasında elinde palayla eylemcileri kovalayan Sabri Çelebi, eylemci bir kadına böyle tekme atmıştı.

İnternet haber sitelerinde Çelebi, 30 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul'da hamile olan eşinin önünde polis tarafından dövüldüğü iddia edildi.

Haberturk sitesinde "Sabri Çelebi yaşadıklarının dehşet olduğunu söyleyip, yetkililerden yardım istedi. Olaylardan sonra Çelebi polislerden şikayetçi olurken, polisler de 'memura mukavemet' suçundan Çelebi'den şikayetçi olduğu öne sürüldü..

23 Ocak 2018'de ise İstanbul Ortaköy’de sahibi olduğu gece kulübü motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. ‘Club Bosphorus Arabic’ adlı gece kulübüne gece yarısı açılan ateşte vale olarak çalışan Erkan Kayatekin ölürken, iki özel güvenlikçi yaralandı.

Çelebi'nin kendisinin, kardeşleri ve yakın akrabalarının facebook sayfalarından paylaştıkları da görüldü. Çelebi'nin bazı akrabalarının gezi parkı eylemlerine aktif olarak katıldığı, BDP'li bazı siyasetçilerin sayfalarını paylaştıkları, kardeşlerinin ise Che Guevara'yı profil resmi olarak kullandığı dikkat çekiyor.