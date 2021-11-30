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İstanbul'da fırtınanın biteceği saat açıklandı!

Meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden yaptığı uyarının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra çatıları uçurup ağaçları yerinden sökecek kadar kuvvetlenen fırtına, gece boyunca hızını azaltarak devam etti. Fırtınanın yanı sıra kentin birçok bölgesinde yağış da etkili oldu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan fırtına bugün saat 18.00 sıralarında etkisini kaybedecek.

Gündem 30.11.2021, 12:26
İstanbul'da fırtınanın biteceği saat açıklandı!

İstanbul'da fırtına ve yağış etkili olmaya devam ediyor. Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Bayrampaşa, Sultangazi ve Arnavutköy'de fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

KOZYATAĞI'NDA  MİNİBÜSÜN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

AA'da yer alan habere göre Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Çardak Sokak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait minibüsün üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağacın üzerine devrildiği minibüs kullanılamaz hale geldi.

Fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, Caddebostan ve Suadiye sahillerine kırmızı yosunları taşıdı. Belediye ekipleri dalgalarla taşınan kırmızı yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Sarayburnu'nda dev dalgalar oluşurken bazı vatandaşlar sahilde yürümekte güçlük çekti.

ULAŞIM OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Kentte devam eden hava muhalefeti deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Adalar, Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş-Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy seferlerini iptal edilirken, İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş ve Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

Marmaray ise talep yoğunluğu nedeniyle Söğütlüçeşme-Yenikapı arasında saat 08.45 itibarıyla ek seferler koydu.

Fırtına nedeniyle dün karaya oturan Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki "AYİŞ 1" adlı Ro-Ro gemisi de gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı. Su alan geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görülürken henüz kurtarma çalışmaları başlamadı.

Öte yandan Mecidiyeköy metrobüs durağı çıkışındaki yürüyen merdivenlerden birinin kapalı olması nedeniyle durakta yoğunluk yaşandı.

İGDAŞ, İstanbul sakinlerine cep telefonu mesajı göndererek, kent genelinde etkili olan lodos nedeniyle oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, baca çekişlerinin kontrol edilmesini istedi.

SAAT: 18.00'DE ETKİSİ AZALACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan fırtına bugün saat 18.00 sıralarında etkisini kaybedecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın batı ve güneybatı yönlerden saatte 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer saatte 100 kilometre hızda esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Haber Ajansı
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