İsmail Küçükkaya 'Adam kazandı' mesajını anlattı: Ben doğrusunu yaptım!

Simge Fıstıkoğlu kendi hazırlayıp sunduğu, mesleğine yıllarca emek veren, hatalarından ders çıkaran, pes etmeyen ve nihayet başaranlara maceralarını sorduğu “Hayat Okulu”nun ilk bölümde gazeteci İsmail Küçükkaya’yı ağırladı.

Simge Fıstıkoğlu’nun sorularını yanıtlayan İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin kendisine attığı "Adam kazandı" mesajı ile ilgili de açıklama yaptı.

Küçükkaya; "Ben cumhurbaşkanı adayına bir mesaj attım. Çok insani ve bir o kadar da merakla yazdım. Ben önce korumalarıyla mesajlaşıp nerede olduğunu teyit etmeye çalıştım. Yerini öğrendikten sonra 'başkanım siz neredesiniz?' yazdım. Cevap olarak 'Ne yapayım adam kazandı' geldi. Daha sonra 2-3 soru daha sordum, bayağı röportaj gibi yaptık.

Ben bir de bu 'Adam kazandı' mesajı yüzünden çok dayak yedim. Ben genelde AKP'li trollerden dayak yiyorum ama bu defa CHP'lilerden dayak yedim. Çünkü seçimi kaybetmenin hırsıyla birinin canını yakmaları gerekiyordu, onlar da benim canımı yaktılar. Ben durduğum yerde durdum, onlara da anlayış gösterdim. Çünkü ben doğrusunu yaptım." dedi.

Olayın ne kadar büyük olduğunu ertesi gün anladığını söyleyen Küçükkaya, yaptığı şeyden hiç pişman olmadığını da sözlerine ekledi.