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İnternetin gündemine oturdu: 'Reddit r/place'

Dijital sanat eserleri olarak tanınan r/place ve internetin ana sayfası olarak bilinen Reddit, platforma üye olan herkesin katılabildiği r/place etkinliğini geri getirdi. Yüz binlerce kullanıcının beş dakikalık aralıklarla tek bir piksel ekleyebiliyor. Türk kullanıcılar da birbirinden güzel eserlerle kendini belli etti. Bu sabaha karşı sona eren r/place etkinliğine dünyanın birçok ülkesinden milyonlarca kullanıcı katıldı. 'Reddit r/place' dünyada çok konuşuluyor.

Gündem 05.04.2022, 11:52
İnternetin gündemine oturdu: 'Reddit r/place'

'Türk katılımcılar bayrağımızı temsil etti'

Dünyanın dört bir yanındaki Reddit'çiler tarafından büyük ilgi gören bu etkinliğe ise Türk kullanıcılar damga vurdu.

'Dijital tuvale vermek istedikleri mesajı resmettiler'

r/place'teki Türk kullanıcıları da tuval alanına resmettikleri, Türk Bayrağı, Atatürk, Ayasofya, İstanbul, Anıtkabir, Barış Manço, Osman Hamdi Bey'in ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu, çay bardağı, Bayraktar TB-2 gibi çizimler ile öne çıktılar. Ayrıca , Türklerin, Azerbaycan kullanıcılarına destek verdi. Azerbaycan Bayrağını boyamaya çalışan bir topluluğun saldırısı sonrası, Türk kullanıcılar Azerbaycan kullanıcılarına yardım ederek, bayrağın yeniden tuval alanında resmedilmesine katkı sağladı.

ETKİNLİĞİN EN ÇOK TEPKİ TOPLAYANLARI FRANSIZLAR OLDU

Etkinliğin en çok tepki toplayan grubu ise Fransızlar oldu. Fransız kullanıcılar, tuval alanında çok büyük bir yer kaplamak isteyince İspanyol ve Amerikalılar başta olmak üzere diğer küçük grupların saldırısı ile karşılaştı. Yine de Fransızlar resimlerini alana yansıtmayı başardı. 

Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı adaylarından Eric Zemmour r/place'teki Fransız kullanıcıları, bayrakları için verdikleri mücadele için tebrik etti ve diğer kullanıcıları da bayrağı savunmaları için Reddit'e davet etti. (sabah)

REDDİT R PLACE NEDİR?

Reddit R Place popüler sosyal ağlardan olan Reddit’in bir eğlence çizim mekanı olarak karşımıza çıkıyor. Pikseller aracılığıyla çizimin yapılabildiği dev resimde kullanıcılar organize olarak çeşitli çizimler yapabiliyorlar. Çizim alanı tüm dünyadaki kullanıcılara açık olduğu için organize olamayan kişilerin çizdiği şeyler anında başka kullanıcılar tarafından kapatılarak üzerine başka çizimler geliyor.

REDDİT R PLACE NASIL ÇİZİM YAPILIR?

Çizim yapabilmek için için öncelikle bir Reddit hesabına sahip olmanız ve ardından r/place’e girmeniz gerekiyor. Karşınıza çıkan ekranda yer alan resme tıkayarak yakınlaştırabilir karelerin üzerine tıklayarak istediğiniz rengi ekleyebilirsiniz. Reddit’in 16 renkli paletinden istediğiniz rengi seçerek büyük bir çizim oluşturabilirsiniz. 

#Reddit rplace #internet
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