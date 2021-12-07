İngiltere'deki Üvey Annenin Kan Donduran Çocuk Cinayeti!

Emma Tustin'in, Solihull'da yer alan evinde, altı yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'u öldürmekten suçlu bulunmuştu. En az 29 yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırılan kadın çocucuğun hayatını kaybetmeden birkaç saat önce Tustin'e 'işi bitir' mesajı atan baba da suçlu bulunarak 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

9 haftalık duruşma süreci içerisinde ortaya bazı farklı durumlar çıkmasına neden olmuştur. Tustin'in çocuğa şiddet uygulamadan önce 34 gram tuz verdiği anlaşılmıştır.

Duruşmada, Arthur'un kanında altı çay kaşığı yüksek dozda tuz bulunduğu tespit edildi. Arthur'un hastaneye kaldırılmasının ardından kan değerinde, litre başına 180-187.2 milimol (mmol/L) arasında sodyum seviyesi kaydedildi ancak normal sodyum aralığı 140 mmol/L olması gerekmektedir.

Dr Malcolm Coulthard bu durumlar sonucunda çocuğa yüksek dozda tuz verimiş olduğunu ve zehirlendiğini belirttiğini söyledi.

Tutulan raporlar içeriisnde bu durum, çocuğun hastaneye götürülmeden saatler önce yüksek dozda tuz yemesiyle açıklanabilmektedir. Cezanın ardından Tustin'in hücre içerisinde yer alan diğer kişiler tarafından Eastwood Park Hapishanesinde yemeklerine tuz kattıkları iddia edildi.Eski hücre arkadaşı olan Elaine Pritchard, bu durumu şöyle açıklamıştır "Yaptığımız bazı şeyler acımasızdı ancak Arthur'a yapılandan daha kötü değildi. Biz hak ettiğini düşündüğümüz şeyi yaptık." dedi. Elaine, Tustin'in hapishane içeriisnde yalan söylediğini oğlunu sadece ihmal ettiğini söylediğini belirtirken ölümü hakkında da hiçbir şey söylemediğini de eklemiştir.Ardından da Arthur'un ölümü hakkında hiçbir şey söylemediğini ekledi. Sadece kendisinin çok üzüldüğünü söylüyordu ancak işkence ve cinayetten yargılanmasına rağmen telefonda konuşurken gülüp şakalar yapıyordu. Bir gün savunma duruşmasından döndü ve üzgün olduğunu görüp neler olduğunu sordum. O da eşinin kendisine hiç bakmadığını söyledi.' Elaine Pritchard ardından devam ederek "Arthur'un 130 çürüğü olduğunu okuduğum için sinirlendim ve ona banyo yaptığında nasıl fark etmediğini sordum. O da çocuğa sadece havlu verdiğini söyledi. Bunun ardından hücreden hapishane memurlarına seslenerek onu dışarı çıkarmazlarsa uzun süre daha hapishanede kalacağımı söyledim. Tustin daha sonra başka bir hücreye taşındı.' ifadelerinde bulundu.

Altı yaşında olan Arthur şiddet görmeden önce ağır şekilde zehirlendi aç bırakıldı ve tacize uğradı. Kafasında, kollarında, bacaklarında tam olarak 93 bölgesinden yara aldı ve 130 bölgesinin morarmış olduğu tespit edildi.

Emma Tustin'in duruşma sırasında ceza almamak için olay çıkartarak kendini asmaya çalıştığı ortaya çıkmıştır. Tustin'in avukatı olan Mary Prior QC, müvekkilinin yüksek intihar riski altında olduğunu ve öncesinde hamileliğini sonlandırmak zorunda kaldığını eklemiştir.

Tustin, Arthur'a şiddet uyguladığı zamanlarda başka bir bebeğe hamileydi ve 21. haftada kürtaj yaptırmak zorunda kaldı.Yargıç Mark Walll QC, çiftin cezasını sonuçlandırırken karşılaştığı en üzücü ve rahatsız edici davalardan biri olduğunu belirterek "Arthur'a karşı bu zalim ve insanlık dışı muamele, onun yardım çığlıklarını yaramazlık olarak kabul etmek için kasıtlı bir karardı."şeklinde açıklamalarda bulunurken ardından "Her türlü yalanı söyleyecek ve kendini kurtarmak için suçu herkese atabilecek potansiyelde olan manipülatif bir kadın."olduğu ifade etti.