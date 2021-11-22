İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine Bakan Dönmez'den yanıt geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 2023 yılı yenilenebilir enerji hedefine şimdiden ulaştığını belirten Bakabn Dönmez; elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörünün geçen yıl 21.6 milyar TL yatırım yaptığını açıkladı.

Dönmez, kış saati uygulamasıyla elektrikten 6 milyar TL tasarruf yapıldığını belirtti.

Doğalgaz konusunda da açıklamalar yapan Bakan Dönmez, "Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-1 testinde günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaştık" şeklinde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temmuz ayında Türkali-2 kuyusunun Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerinin başarıyla tamamlandığını hatırlatarak, “Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan, o projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022’nin baharında suyun altına, Karadeniz’in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız” dedi.

Bakan Dönmez, bazı zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, dünyada enerji fiyatlarının hızla yükseldiğini ve geçen yıldan bu yana petrolün yüzde 105, kömürün yüzde 300, doğal gazın ise yüzde 535 oranında rekorlar kırarak yükseldiğini vurguladı.

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptıkları sübvansiyonlarla (destek) vatandaşlara 127 milyar liralık destek sağladıklarını dile getiren Bakan Dönmez, “Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız faturalardaki TRT payı ve enerji fonunun kaldırıldığını açıkladı. Her iki fonun kaldırılmasıyla birlikte vatandaşımıza vereceğimiz destek yaklaşık 3 milyar lira olacak” dedi.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 53 bin megavata ulaştığını hatırlatan Bakan Dönmez, “Bugün kurulu gücümüzün yüzde 53,4’lük kısmı yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. 2020 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada dokuzuncu, Avrupa’da dördüncü ülke olduk. 2020 yılının başından itibaren devreye alınan kurulu gücümüzün tamamına yakını yenilenebilir kaynaklardan oluştu” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, 2019 yılında yayımlanan 11. Kalkınma Planı’nda yer alan 2023 yılı için elektrik üretiminde 38,8’lik yenilenebilir kaynaklar payının hedeflendiğini anımsatarak, “Hamd olsun uyguladığımız politikalar sayesinde 2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 42’nin üzerinde çıktı ve 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk. Bundan sonrası artık açık alan. Gidebileceğimiz son noktaya kadar ilerleyeceğiz” diye konuştu.

20 MİLYAR TL YATIRIM YAPILACAK

Elektrik üretim sektörünün ekim ayı itibarıyla yaptığı yatırımın 8,5 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Dönmez, “Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştireceğiz inşallah. İletim sektörümüzde ise 2021-2023 döneminde 20 milyar liralık bir yatırım yapacağız inşallah” dedi.



Doğal gazda yatırımların durmayacağına vurgu yapan Bakan Dönmez, “Doğal gaz dağıtım ve iletim sektörümüz 2020 yılında 5,7 milyar liralık yatırımlarla altyapımızı modernizasyonu, rehabilitasyonunu yaptı bir yandan da mevcut ağlarımızı genişletmeye devam etti. 2021-2025 döneminde doğal gaz dağıtım ve iletimine 56,6 milyar liralık daha yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.

Karadeniz doğal gazını ele alarak, temmuz ayında Türkali-2 kuyusunun Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerinin başarıyla tamamladığını anımsatarak, “Bu hafta da Türkali-2 kuyumuzun Rezervuar-1 testinde günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaştık. Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamladık. Yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022’nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı vuracağız inşallah” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, dördüncü sondaj gemisinin 7. nesil bir gemi olduğu bilgisini veren Dönmez, “Dünyada sadece 5 tane var ve biri artık bizde. Gemimiz inşallah önümüzdeki yılın bahar aylarında ülkemize doğru demir alacak” değerlendirmesini yaptı.

"GELECEĞİN EN ÖNEMLİ İKİ KONUSU ELEKTRİKLİ ARAÇ VE KARBON FİYATLAMASI"



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da Türkiye'nin Paris Anlaşması'na uyum sürecinde 2053'e yönelik net sıfır emisyon hedefi belirlediğini anımsatarak, "Net sıfır emisyon amacı çerçevesinde ciddi adımların atılması, sürecin etkin ve adaletle yönetilmesi elzem. Bu kapsamda, önümüzdeki döneme ilişkin iki konuyu önemli görüyorum." dedi.

Bunlardan ilkinin Türkiye'nin yarım yüzyıldır hayalini kurduğu yerli ve milli otomobilinin 2022'nin sonunda üretim bandından inmesi olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Elektrikli araçların yaygınlaşması, yeterli şarj altyapısının varlığına, şarj hizmetinin ülke sathında sunulabiliyor olmasına bağlıdır. Bu kapsamda TBMM'ye sunulan önerinin kısa sürede yasalaşmasını diliyorum. EPDK olarak, yasa taslağını esas alarak ikincil mevzuat çalışmalarını da planlamış bulunuyoruz. Ekonomimiz açısından elektrikli araçlar kadar önemli gördüğüm bir diğer konu ise karbon fiyatlaması. Önümüzdeki ocak ayında toplanacak iklim şurası sonrasında ülkemizin karbon azaltımına ilişkin yol haritası daha da belirginleşip karbon fiyatlamasına ilişkin esaslar olgunlaştığında, EPDK kendi üzerine düşeni basiretle yerine getirmeye hazır. Karbon fiyatlamasında Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin görevlendirilmesi halinde, karbon piyasasının EPDK'nin gözetiminde en kısa sürede işletmeye hazır hale getirileceğini vurgulamak isterim."

Yılmaz, enerji sektörü için dijitalleşmenin hayati önem taşıdığını ve sektörün dijitalleşmesinin büyüme ve istihdama önemli katkı sunacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde sektörümüzle elbirliği içinde geliştirdiğimiz milli akıllı sayaç sistemleri projemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Kısa adı MASS olan bu proje ile harcadığımız enerjinin miktarını ve kalitesini ölçen, bu enerjinin en verimli ve en kısa yoldan müşterilerin hizmetine nasıl sunulacağı hususunda önemli bilgiler içeren, sayaçlara yapılan müdahale veya sayaç arızalanma durumlarını dağıtım şirketlerine ileterek yönlendirme yapabilen bir mobil uygulama sistemini hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR TASARRUFA YOL AÇMADI"

Konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. Sabit saat uygulamasından bir an önce vazgeçilerek yaz/kış saatine geçilmesi gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, "Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"GÖRDÜM Kİ HERKES ŞİKAYETÇİ"

İmamoğlu, daha sonra yeni bir paylaşımda daha bulunup "Gördüm ki sabit saat uygulamasından herkes şikayetçi. Konuyu takip edecek, gündemde tutmak için çaba sarf edeceğim. Hep beraber, desteklerinizle bu garabeti değiştireceğimize inanıyorum. Kimse, milletten güçlü değildir" dedi.