İlk sahur ne zaman? İşte 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç tutarak ibadet etmek isteyen milyonlarca Müslüman, bu yıl ilk orucun ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. İşte, 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih...

Milyonlarca kişinin sorguladığı 'İlk sahura ne zaman kalkılacak?' sorusu, 2021 İmsakiye bilgilerine göre yanıt buldu. İşte, 12 Nisan Mayıs Çarşamba gecesini 13 Nisan Perşembe gününe bağlayan gece gerçekleşecek sahur bilgileri;



İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;

Ankara sahur vakti: 04.38, iftar vakti: 19.31



İzmir'de sahur vakti: 05.05, iftar vakti: 19.52



Adana'da sahur vakti: 04.36, iftar vakti: 19.18



Antalya'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.37

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELER?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).



İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)



İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).