İletişim Başkanlığı’ndan resmi açıklama: Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün akşam sosyal medyadan istifasını açıklaması Ankara kulislerinde şok etkisi yaratmıştı.

Berat Albayrak, dün akşam saat 19.00 civarında Instagram’dan yaptığı duyuruda “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleri ile görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak, instagram hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini böyle duyurmuştu: