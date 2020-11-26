İletişim Başkanlığı ve kamu bankalarından kadına şiddete karşı çağrı: SAKLAMA ve GÖRMEZDEN GELME

İletişim Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya yönelik bir iletişim kampanyası başlattı. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı tarafından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası iş birliğinde hazırlanan filmlerde, toplumun bütün kesimleri kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya ve tavır almaya davet edildi.

ÜSTÜNÜ ÖRTME; SAKLAMA

Videolardan ilki kadına yönelik şiddetle ilgili kadınlara çağrıda bulunuyor. Gördüğü şiddeti örtmek için mecburi sebepleri olsa da şiddete maruz kalan kadınların bu durumu elinden geldiğince saklamaması ve şiddet sarmalından kurtulmak için bir adım atması gerektiği konusunda çağrıda bulunuluyor.

TAVRINI AL, GÖRMEZDEN GELME

Diğer videoda ise bir gazetenin toplantısında genel yayın yönetmeninin söylediği sözlerle iç sesi arasındaki fark göz önüne seriliyor.

Kadına yönelik şiddeti kınarken aslında içten içe bu durumu onayladığını belirten cümleleri okuyan diğer çalışanlar tepki göstererek tavır alıyor.

Videoda şu mesaja yer veriliyor: "Kimse zihnimizi okuyamaz. Ama gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Kadına yönelik şiddet onu destekleyen ya da görmezden gelen çevreden güç alır. Şiddet uygulayan kişinin statüsü, gelir düzeyi, eğitim durumu, sosyal çevresi ne olursa olsun, görmezden gelme."