İftara yetişemeyen sürücüler için stant kuruldu

Ramazan ayı boyunca Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehir giriş-çıkışlarında hizmet vermek üzere iftariyelik dağıtım standı kurdu.

İl sınırından geçen sürücüler, iftar saatine yetişemeyince bu noktalarda durup orucunu açtı.

Belediyenin sıcak yemek dağıtımı yaptığı noktalardan Altınordu ilçesinde duran sürücüler,“Geçtiğimiz güzergahta belli bir yere kadar yemek yiyebileceğimiz bir yer yok. Büyükşehir Belediyesi de Ordu’da böyle bir çalışma gerçekleştirmiş. Bizler de iftar saatinde buradan geçerken stantları gördük ve orucumuzu burada açtık. Bu hizmetten dolayı çok memnun olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah niyetlerinizi kabul etsin.” ifadelerini kullandı.

200 KİŞİ İFTAR YAPTI

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, çevre yolunda kurulan stantla yaklaşık 200 kişinin iftar yaptığını söyledi.

Başkan Vekili Atik, şu sözleri kaydetti: