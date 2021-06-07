İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Depo Müze adıyla sunulan Topkapı Sarayı Darphane binalarının Arkeoloji Müzesi’nin elinden alınması ve Arkeoloji koleksiyonlarının havaalanı hangarlarına gönderilmesiyle "Topkapı Sarayı’ndan Çamlıca Cami Müzesi’ne padişahlara ait eserleri rahatça nakletme"nin amaçlandığını söyledi.

İBB yetkilisi Mahip Polat, Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda şu açıklamalarda bulundu:

"Kültür Bakanlığı’na bağlı asırlık kurum Topkapı Sarayı ile Diyanete bağlı Çamlıca Camii’nin alt katlarının birbirine bağlı müzeler yapılıp, Kültür Bakanlığı’ndan alınarak ikisinin birden Cumhurbaşkanlığı’na bağlanarak padişahların eşsiz eserlerinin Çamlıca’ya nakledilmesi.

11 Eylül 2019 tarihinde asırlık kurum Topkapı Sarayı’nın Kültür Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması ve Arkeoloji Müzesi - Topkapı Sarayı kurumsal ortaklığının bitirilmesi.

Arkeoloji Müzesi’nin depoları olan Darphane binalarının da ofis yapılmak için Kültür Bakanlığı’nın elinden alınarak Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’na verilmesi burada ofis yapılması kararı. Kendi depolarında işgalciye dönüştürülen Arkeoloji Müzesi

Topkapı Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığı’na devri sonrasında “uyumlu” çalışmayacak tüm kurum hafızasına ve geleceğine sahip personelin yeniden gözden geçirilmesi ile oluşturulmuş yeni Topkapı Sarayı Müzesi idari ve müzeci kadrosu."

Polat ayrıca, "Cumhuriyet değerleri ile padişahlığın otorite makamlarını halka teslim etmenin sembolü olarak müzeye dönüştürülmüş Osmanlı sembolü asırlık Topkapı Sarayı ve Arkeoloji Müzeleri’nin paha biçilmez koleksiyonları popüler kaygılara heba edilmemeli." dedi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin depolarındaki eserlerin kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı’na taşınacağı ve müzeden uzaklaştırılan depolardaki eserler ile havalimanında ve Maltepe’de “depo müzeler” oluşturulacağı açıklanmıştı.

Karara tepki gösteren eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, "Arkeoloji Müzelerinin genişlemesi için Darphane yapılarını tahsis etmiştik; önce bu imkan değerlendirilmelidir. Topkapı Sarayı eserlerinin, başka bir kuruma bağlı bir müzeye taşınması ise kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.