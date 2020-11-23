İBB Başkanı İmamoğlu: Sadece İstanbul'da vefat sayısı 186; susayım mı yutkunayım mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmasının ardından esnafın sorularını yanıtladı.

"UYUYAMADIM GECE"

Koronavirüs salgının kontrol altına alınabilmesi için İstanbul'da 14 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini sık sık tekrarlayan İmamoğlu, "Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul'daki vefat sayısı 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayımız 450'lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZOR DURUMDAYIZ"

Açıklamasının devamında salgından önceki yıllara ait defin sayılarını da paylaşan İmamoğlu, "Normal kasım ayında bizim definimiz İstanbul'da 202, 190, 180 kişidir. Şu anda 450'ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Bunu bilin. Ben de yaşadım. Ben de o hastalığı geçirdim. Dolayısıyla hiçbir haneye, o hastalık girmesin isterim. Lütfen siz de dikkat edin" dedi.

BAKANLIK RAKAMI 139 OLARAK PAYLAŞTI

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6017 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 139 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 358, toplam hasta sayısı ise 446 bin 622'ye yükseldi.