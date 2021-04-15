HOPA TSO’DA RAMAZAN AYI GIDA YARDIMLARI BAŞLADI

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak yapılan ramazan ayı gıda yardımları kapsamında 2021 yılında 800 aileye ulaştırılacak olan kolilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başladı.

Yardım dağıtımının ilk gününde Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi Hopa TSO’yu ziyaret ederek Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Gökhan Bıyıklı, Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Aydemir’ ile bir araya geldi. Pandemi koşulları nedeniyle kapatılan işletmelerin sahiplerine ihtiyaçlı çalışanlarına ulaştırmaları için koliler teslim edildi.

İlçe Kaymakamı Canpolat ve Belediye Başkanı Ekmekçi her yıl ramazan ayında ihtiyaçlı kişilere yardım eli uzatan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası’na ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasına teşekkür ettiler.

Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek kısa bir değerlendirme yaparak ‘Sivil Toplum Kuruluşu olarak ihtiyaçlı vatandaşlarımıza destekte bulunmak önemli bir husustur. Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde ihtiyaçlı ailelerimize bir nebze de olsa destek olabilmeyi amaçlıyoruz.’ İfadelerini kullandı.