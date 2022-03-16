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Hiçbir şekilde dokunmadığını ileri süren sanığın DNA'sı mağdurun iç çamaşırında tespit edildi

Veteriner Hekim Ç.B.'ye cinsel saldırı davasında Ç.B.’ye hiçbir şekilde dokunmadığını ileri süren sanık Bilgili'nin DNA'sı kadının iç çamaşırında tespit edildi.

Gündem 16.03.2022, 13:50
Hiçbir şekilde dokunmadığını ileri süren sanığın DNA'sı mağdurun iç çamaşırında tespit edildi

Ankara’da, Veteriner Hekim Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan Veteriner Hekim Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi.

Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı Veteriner Hekim Serkan Durmaz hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.’nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

“BEN BEKARETİ OLMADIĞINI ÖĞRENDİM”

Sanık Hasan Bilgili, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ç.B.'ye kesinlikle cinsel saldırıda bulunmadım. Ben bekareti olmadığını öğrendim. Bunu benim üzerimden kapatmak için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Ben olaydan dolayı mağdur oldum.”

‘İÇKİ İÇİRDİLER, SERUMLA UYUTUP DELİLLERİ YOK ETTİLER’

Ç.B., Bilgili’nin kendisine zorla içki içirdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından yardımcısı sanık Serkan Durmaz’ın kendisine zorla serum takarak uyuttuğunu, klinikte temizlik yaparak delilleri yok ettiğini, zorla götürdükleri jinekolog sanık Hüseyin Şenyurt’un da cinsel saldırının delillerini temizlediğini iddia etti.

Davanın aşamalarında Ankara Şehir Hastanesi’nden alınan raporda, elde edilen bulguların cinsel saldırıyı destekler nitelikte olduğu belirtildi.

Ancak Ankara Adli Tıp Kurumu’nda alınan raporda ise bu bulgulardan bahsedilmedi. Ç.B.’nin avukatı Şubat 2020’de yapılan duruşmada, raporlar arasındaki çelişkinin nedeninin, delillerin karartılmasından kaynaklandığını iddia ederek, dosyanın tamamı ile daha önce incelenmediğini söylediği bazı delillerin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek yeniden rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme de bu yönde karar vererek, dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DNA ÖRNEĞİ, MAĞDURUN İÇ ÇAMAŞIRINDA ÇIKTI

İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, delillerin incelenmesinin ardından hazırladığı raporu mahkemeye gönderdi.

Raporun büyük bir bölümünde daha önce tespit edilen bulgulara ver verilirken, ilk kez mağdurun iç çamaşırında sanık Bilgili’ye ait DNA örneği tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Raporda, “Külot üzerinden alınan 'D' ve 'H' kodlu örneklerden, en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek karışık DNA profilleri elde edildi. Elde edilen karışık DNA profillerinin Ç.B.'ye ve Hasan Bilgili’ye ait DNA profillerini içerdiği tespit edildi.” ifadelerine yer verildi.

“TÜKÜRÜĞÜM SIÇRAMIŞTIR DİYORDU”

Ç.B., raporun Hasan Bilgili'nin cinsel saldırıyı gerçekleştirdiğini gösterir bir delil olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Bilgili, sürekli cinsel saldırıda bulunmadığını iddia ediyordu. Daha önce formam üzerinde tespit edilen DNA örneği için, 'tükürüğüm sıçramıştır' diyordu. İç çamaşırımdan çıkan DNA için ne diyeceğini çok merak ediyorum."

“3 YILDIR BEN MESLEĞİMİ YAPAMIYORUM”

Olay sonrası klinikte delilleri toplamadıkları için polisler hakkındaki şikayetleri sonrası açılan davanın devam ettiğini, delilleri yeterince incelemeden rapor düzenledikleri için şikayet ettikleri doktor ve adli tıp uzmanları hakkında da dava açılığını belirten Ç.B., “Ben 3 yıldır bunlar yüzünden normal hayatıma devam edemiyorum. Sadece bu adam tutuklanıp içeri tıkılırsa benim için rahatlayacak. Deliller yeterince toplanmayıp karartıldığı için bu dava 3 yıldır devam ediyor. 3 yıldır ben mesleğimi yapamıyorum. Kliniklerde çalışmak dursun önlerinden bile geçmeye cesaret edemiyorum. Bu nedenle Kamu Personeli Seçme Sınavına girdim; inşallah atamam yapılırsa daha güvenli olduğunu düşündüğüm için kamu kurumunda mesleğimi yapmak istiyorum.” dedi.

“ELİMİZ KOLUMUZ ÇOK UZUN, BİR ŞEY İSPATLAYAMAZSIN DEMİŞLERDİ”

Ç.B., sanıkların olay sonrası kendisini susması, olayı kimseye anlatmaması için tehdit ettiklerini de ileri sürerek, "Bana boşuna uğraşma, elimiz kolumuz çok uzun, bir şey ispatlayamazsın demişlerdi. Dediklerini yaptıkları için dava 3 yıldır sürüyor. Bununla ilgili polisler, doktor ve adli tıp uzmanları hakkında delilleri kararttıkları için şikayetlerimiz üzerine 2 farklı dava daha açıldı."

KAPIYI İÇERİDEN KİLİTLEDİ

Öte yandan, sanıkların o gece iş yerinin kameralarına yansıyan görüntüleri de ilk kez ortaya çıktı. Görüntülerde sanık Hasan Bilgili’nin akşam saatlerinde kliniğe geldiği ve kapıyı içeriden kilitlediği görüldü.

Ç.B.’NİN CEP TELEFONUNU KORİDORA FIRLATTI

Bilgili'nin, mağdurun olayın yaşandığını söylediği mutfak kısmına birkaç kez girip çıktığı, yaklaşık 1 saat sonra da giriş kapısına gölgelerinin yansıdığı görüldü. Ç.B.'ye ait cep telefonunun koridora fırlatılması, Bilgili'nin odadan çıkarak telefonu alması da görüntüye yansıdı. (ensonhaber)

#veteriner #taciz
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