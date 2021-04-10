Hiç Bir şeyden Habersiz Arabasında Otururken Başına Kurşun İsabet etti.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde kimliği belirsiz kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Bu sırada 16 AGR 096 plakalı otomobilinin içinde oturan Sefa Kenan Kılıç, silahtan çıkan merminin hedefi oldu. Kavga eden kişiler, otomobilleri ile olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede merminin başına isabet ettiğini tespit ettikleri Kılıç’ı, ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Yaralının, başına saplanan mermi nedeniyle durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

(Engin Pınarbaşı)