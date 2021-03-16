Hastaneye giderken denetime yakalandı, cezaya isyan edince polis tarafından tartaklandı

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişiye idari para cezası uygulandı. Ceza yazılması üzerine “Ben böyle devletin” ifadelerini kullanan vatandaşla polis arasında gerilim yaşandı. Özür dileyen vatandaşa cezai işlem uygulandı.

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçenin farklı noktalarına uygulama noktası kuruldu. Kurulan noktalarda polis ekipleri tek tek gelen araçları durdurdu ve izin belgesi olup olmadığını sorguladı. İzin belgesi olan vatandaşların geçişlerine izin verilirken, izin belgesi olmayan vatandaşlar ise ceza yemekten kurtulamadı.

Uygulama noktasına takılan ve hastaneye gittiğini iddia eden bir vatandaşa ise polis ekipleri izin belgesinin olmadığı gerekçesi ile cezai işlem uyguladı. Ceza yazılan vatandaş tutanağı imzalarken, “Haram olsun”, “Ben böyle devletin” ifadelerini kullanınca polis ile vatandaş arasında gerginlik oluştu. Vatandaş daha sonrasında polis ekiplerinden özür dileyerek yoluna devam etti.