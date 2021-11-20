Haluk Levent: SMA hastası çocuğun annesi canına kıydı!

SMA hastası oğlu 11 aylık Emin Muzaffer bebeğinin tedavisi için yardım kampanyası başlatan anne Emine Kiraz, kampanya’nın yavaş ilerlemesi nedeni ile umudunu kaybedince intihar etti. Eskişehir Tepebaşı'nda yaşayan ve SMA Tip-1 hastası olan Muzaffer Emin Kiraz'ın annesi Emine Kiraz Eskişehir'i yasa boğan SMA Tip-1 hastası olan Muzaffer Emin Kiraz'ın annesi Emine Kiraz'dan geldi.

Muzaffer Emin Kiraz'a destek olmak isteyenler için açılan Muzaffere Umut Ol isimli sosyal medya sayfasından da, intihar haberinin ardından yapılan canlı yayın ile olay doğrulandı. Yayında "maalesef Emine ablamızı kaybettik" ifadesi kullanıldı.

AHBAP Derneği eski başkanı Haluk Levent "İşin içinden çıkamıyoruz. SMA çocukları için TV programı dahi yaptım. Ama olmuyor. 2 milyon ₺ toplandı Perşembe günü. Her hafta 1 çocuğumuzu kurtarırız diye düşündüm. Ama zaman yetmiyor. Anneler intihar ediyor. Böyle olmayacak. Bir kaynak lazım. Eksik olan 90 milyon dolar lazım." tweet'ine ek olarak "Ve bu annemiz dün çaresizlikten canına kıydı :(" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İşin içinden çıkamıyoruz.

SMA çocukları için TV programı dahi yaptım.

Ama olmuyor.

2 milyon ₺ toplandı Perşembe günü.

Her hafta 1 çocuğumuzu kurtarırız diye düşündüm.

Ama zaman yetmiyor.

Anneler intihar ediyor.

Böyle olmayacak.

Bir kaynak lazım.

Eksik olan 90 milyon dolar lazım pic.twitter.com/KHaZVzR4IE — Haluk Levent (@haluklevent) November 20, 2021

Kaynak: Anamurexpress