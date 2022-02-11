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Haksız fiyat artışı şikayet bildirimi E-Devlet'te yerini aldı
Yüzlerce kuruma ait binlerce hizmetin yer aldığı E-Devlet uygulamasına bir yenisi daha eklendi. Vatandaşlar artık sistem üzerinden üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerinin haksız fiyat artışını engellemek için değerlendirme kuruluna talepte bulunabilecek.
Gündem 11.02.2022, 12:49
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ''Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı aldırmak için E-Kapı üzerinden şikayette bulunarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesini talep edebilirsiniz'' denildi.