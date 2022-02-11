Haksız fiyat artışı şikayet bildirimi E-Devlet'te yerini aldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ''Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı aldırmak için E-Kapı üzerinden şikayette bulunarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesini talep edebilirsiniz'' denildi.