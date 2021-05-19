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Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu açıklaması: Üzgünüm

İnternethaber'in sahibi gazeteci Hadi Özışık, Sedat Peker'in kendisiyle görüştüğünü ifşa etmesinden sonra ilk açıklamasını yaptı. Twitter'dan yazılı bir açıklamayla üzgün olduğunu belirten Özışık kendisine soruşturma açacağını açıklayan Süleyman Soylu'dan ve kamuoyundan özür diledi.

Gündem 19.05.2021, 03:58 19.05.2021, 04:06
Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu açıklaması: Üzgünüm

İşte Hadi Özışık'ın açıklaması:

KAMUOYUNA DUYURU Sayın Süleyman Soylu'nun benim üzerimden yıpratılmasından ötürü üzgünüm. @suleymansoylu ve kamuoyundan özür diliyorum.

Yorumlar (1)
Murat 1 saat önce
Soylu neden seninle konuşsun onun dili yok mu ne söyleyecek ise kendisi söyler. İnşAllah ceza almazsın.
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