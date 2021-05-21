Hadi Özışık Sedat Peker'le yaptığı görüşme sırasında bu kafedeymiş!

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı verilen ve yurtdışında yaşadığı bilinen Sedat Peker’in de aralarında olduğu 63 kişiye Nisan ayında “organize suç örgütü” operasyonu başlatılmıştı. Operasyonların üstünden çok geçmeden Peker, YouTube kanalında siyasiler, iş insanları ve gazetecilerin de aralarında olduğu pek çok kişiyle ilgili bazı iddialar ortaya attı.

Peker İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İnternethaber yayın grubu yönetim kurulu başkanı Hadi Özışık’ın iddiaları reddetmeleri üzerine, Twitter hesabından Özışık ile yaptığı bir görüntülü görüşmenin kaydını yayınladı.

Konuşma sırasında Özışık’ın bir mekanda nargile içtiği görülüyor. Ancak bu pek olağan değil, çünkü Türkiye’de Covid-19 önlemleri kapsamında uzunca bir süredir restoran, kafe, bar gibi yeme ve içme mekanları paket servis hizmetleri dışında kapalı. Sosyal medyada dikkat çeken görüntüyle ilgili Özışık’ın kapanma döneminde nargile içtiği kafenin Ataşehir’de bulunan Social Lounge isimli kafe olduğu iddia edildi.

Özışık’ın oturduğu kafe Ataşehir’deki Social Lounge

Özışık’ın görüntülü konuşma sırasında bulunduğu mekanın bir kafe olabileceğini gösteren belirgin detaylar var. 8.32 dakikalık videonun 4.55’inci dakikasında arkadan “abi bir su alabilir miyim?” dendiği duyuluyor. 6.41’de ise Özışık kafasını salladıktan sonra arkadan “bir tane çay abi” sesi geliyor.

Özışık’ın iddia edildiği gibi Ataşehir’deki Social Lounge’da olup olmadığını belirleyebilmek için, tablo, raflar, nargile gibi bazı detayları inceleyebiliriz.

Social Lounge kafeyle ilgili konum bilgilerini kafenin resmi sitesinden edinebiliyoruz. Kafe İstanbul Ataşehir’de. Kafede çekilmiş fotoğraf ve videolar da Instagram, Foursquare gibi sosyal medya platformlarında görülebiliyor. Foursquare’de mekanda nargile içerken fotoğrafı olan bir kişinin kullandığı nargile hortumu fark ediliyor. Özışık’ın kullandığı nargile markasıyla bu marka aynı.

Hadi Özışık’ın videoda görülen nargile detayı ve kafede bir başkasına ait nargile görüntüsü.

Peker ve Özışık’ın konuşmasının eski tarihli olmadığı da rahatlıkla söylenebilir. Çünkü Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili açıklamaları ve Soylu’nun cevabı henüz tam kapanma bitmemişken yapıldı. Soylu, 12 Mayıs 2021 tarihinde Twitter hesabı üzerinden bir açıklamayla, Peker’e “mafya pisliği” demişti. Sedat Peker de Özışık’la konuşmasında kendisine pislik dendiğinden bahsediyor. 16 Mayıs 2021 tarihli kademeli normalleşme genelgesinde de restoran ya da kafelerin müşteri kabul edemeyeceği vurgulanıyor.

Teyit, videonun güncelliği ve işletmenin açık olup olmadığıyla ilgili soruları Social Lounge kafeye ulaşarak iletti. Ancak konuyla ilgili bilgi verebilecek bir yetkilinin olmadığı, kafenin ise kapalı olduğu söylendi.

Social Lounge hakkında bilinenler

Social Lounge & Bakery hakkındaki ilk bilgiye Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 4 Haziran 2018 tarihli belgesinden ulaşılabiliyor. SL Restaurant Kafeterya İşletmeciliği Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 29 Mayıs 2018’de tescil edildiği görülüyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’nda da işletmeyle ilgili bilgilere ulaşılabiliyor. Social Bakery ve Social Lounge şeklinde alınmış iki patent var. Patente başvuru tarihlerinin 5 Temmuz 2019, tescil tarihlerinin de 4 Kasım 2019 olduğu görülüyor.

Google Haritalar’da da adrese gidildiğinde 2018 yılında kafenin inşaat halinde olduğu, 2019 yılında da tamamlandığı görülüyor.

Mekanın geçmişte eski Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal’ın kızı Femin Yanal Özkaynak'ın eşi Enver Özkaynak’a ait olduğu bilgisi var. 25 Mart 2019 yılında Enver Özkaynak ortaklıktan ayrılınca kafenin işletmesine diğer ortak Eren Yıldıztekin devam etmiş. 31 Mayıs 2019’da ise işletmenin anonim şirkete dönüştüğü bilgisi Ticaret Sicil Gazetesi’nde görülebiliyor.

Enver Özkaynak’ın ortaklıktan ayrılmasından kısa bir süre sonra 5 Nisan 2019 tarihinde Fenerbahçeli futbolcuların ve yönetim kadrosundan isimlerin kafede kahvaltı yaptığı haberlerine ulaşılıyor.

Nisan ayında Ataşehir’de kapanmaya rağmen açık olan mekanlara ceza yazılmıştı

Nisan ayının ilk haftasında Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yasağa rağmen açık olan işletmelere denetleme yapılmış ve pek çok işletmeye ceza yazılmıştı. Ancak haber sitelerinde yayınlanan görüntülerde Social Lounge isimli kafeye de ceza kesilip kesilmediği bilgisi yok. Görüntülerde bir ocakbaşına ve nargile kafeye girildiği görülebiliyor.

Social Lounge kafenin Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve Çakmak Polis Merkez Amirliği’ne çok yakın olduğunu haritalardan kontrol edilebiliyor.

Kaynak: teyit.org

https://teyit.org/analiz-hadi-ozisikin-sedat-pekerle-goruntulu-konusma-yaptigi-sirada-atasehirdeki-social-lounge-kafede-oldugu-iddiasi