Habertürk, Hande Sarıoğlu'nun işine son verdi

Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Evinde doğal halleriyle verdiği pozları sık sık takipçileriyle paylaşan 32 yaşındaki Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde yüzünün yarısı peçeyle kapalı bir şekilde dans ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarıoğlu'nun oryantal dans yaparak paylaştığı dans videosu, kısa zaman içerisinde gündem olurken; paylaşılan video Habertürk yönetimini rahatsız etti.

İŞİNE SON VERİLDİ

Medyaradar'da yer alan habere göre, Hande Sarıoğlu'nun evde arkadaşlarıyla eğlenmek için yaptığı dans şovunu sosyal medyada paylaşması sonrası Habertürk, ünlü spikerin işine son verdi.

FATİH ALTAYLI "BANA TERBİYESİZLİK ETTİN" DİYEREK YAYINI TERK ETMİŞTİ

2019 yılının Aralık ayında Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Spor Saati programının konuğu olan Fatih Altaylı ile Hande Sarıoğlu tartışmaya girmiş, yaşanan gerilimin ardından Fatih Altaylı canlı yayını terk etmişti.

Programda, Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasında Ömer Bayram'ın rakibine yaptığı hareket tartışılırken Fatih Altaylı verilen sarı kartın haklı olduğunu savundu.

Altaylı'nın yorumunun ardından moderatör Sarıoğlu'nun ''Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?'' şeklindeki sorusu Altaylı'yı çok sinirlendirdi.

Sorunun kendisine hakaret olduğunu iddia eden Altaylı "Kim olsa aynı yorumu yaparım. Ben ahlaksız bir adam değilim. Bana yaptığın saygısızlıktır." şeklinde tepki verdi.

Hande Sarıoğlu’nun “sakin olma” tavsiyesine sinirlenen Altaylı, “Senden sakinlik tavsiyesi alacak değilim” diyerek tepki gösterdi. Sarıoğlu da “Peki diğer tarafa dönüyorum” diyerek stüdyodaki diğer konuklara dönünce Altaylı da “Peki sen oraya dön ben gidiyorum” diyerek stüdyoyu terk etti.

Bunun üzerine rejiden kulaklığına yayından çıkma uyarısı gelen Sarıoğlu ise sinirlenerek “Hayır hayır araya filan çıkmıyorum arkadaşlar” dedi ve programına devam etti.