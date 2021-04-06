Günlük vaka artışı sıralamasında Türkiye ikinci sırada

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

Aşılama ve yeni tedbirlere rağmen Türkiye'de artışını gösteren vaka sayıları, birçok ülkeyi de geride bıraktı.

Sağlık Bakanlığı'nın 5 Nisan'da paylaştığı tabloya göre ülkemizde 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 1706 semptomlu hasta belirlendi.

Hastanelerde tedavi altında bulunan 25 bin 627 kişi sağlığına kavuşurken, 193 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNLÜK ARTIŞTA ZİRVEDE HİNDİSTAN'DAN SONRA TÜRKİYE

5 Nisan'da açıklanan günlük vaka sayısına göre en çok vaka 96 bin 557 ile 1.4 milyar nüfuslu Hindistan'da görüldü.

Hindistan'ı 42 bin 551 ile Türkiye takip etti.

Listede 3. sırada yer alan ABD'de ise 38 bin 617 vaka görüldü. Son dönemde salgının merkez üssü olarak kabul edilen Brezilya'da ise 28 bin 645 vaka bildirdi.

AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADAYIZ

42 bin 551 yeni vakayla birlikte Türkiye, Avrupa'da birinci sırada yer aldı.

Türkiye'yi sırasıyla 10 bin 793 vakayla Fransa, 10 bin 680 vakayla İtalya, 9 bin 902 vakayla Polonya takip etti.

(Ensonhaber)