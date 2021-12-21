GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR? 21 ARALIK 2021 GRAM GÜMÜŞ FİYATI NEDİR?

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR? 21 ARALIK 2021 GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?

21 Aralık 2021 Salı günü saat 11:25 itibariyle gümüşün gramı 9,81 TL’de yer alıyor. Bigpara’dan alınan son dakika verilerine göre önceki günün kapanışı 9.62 TL’den gerçekleşmişti.

Dünkü kapanışını 9.62 TL’den gerçekleştiren gümüşün gramı döviz kurlarındaki düşüş sonrası bu sabah 8.09 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Saat 9’dan sonra yeniden toparlanma sürecine geçen gümüş 11:25 itibariyle 9.80 TL seviyesinde yer alıyor.