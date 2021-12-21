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GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR? 21 ARALIK 2021 GRAM GÜMÜŞ FİYATI NEDİR?
21 Aralık 2021 gümüş fiyatları döviz kurlarında yaşanan değişimler sonrası merak konusu olurken, altına göre daha uygun fiyatlı olması nedeniyle tercih sebebi olan gümüş gram fiyatı ile oldukça ilgi görmektedir. Peki, bugün gümüş fiyatları ne kadar?
Gündem 21.12.2021, 15:43 21.12.2021, 15:57
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR? 21 ARALIK 2021 GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?
21 Aralık 2021 Salı günü saat 11:25 itibariyle gümüşün gramı 9,81 TL’de yer alıyor. Bigpara’dan alınan son dakika verilerine göre önceki günün kapanışı 9.62 TL’den gerçekleşmişti.
Dünkü kapanışını 9.62 TL’den gerçekleştiren gümüşün gramı döviz kurlarındaki düşüş sonrası bu sabah 8.09 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Saat 9’dan sonra yeniden toparlanma sürecine geçen gümüş 11:25 itibariyle 9.80 TL seviyesinde yer alıyor.