Gülgün Feyman, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden istifa etti
Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'a destek açıklaması yapması, dernekte krize neden oldu.
Amerika'nın Afganistan'dan çekilme kararı almasının ardından ülkede yönetim el değiştirdi.
Kabil'i ele geçiren Taliban, yönetimi ele aldı.
Cumhuriyet Kadınları Derneği, Afganistan'da yaşananlara ilişkin uzun bir açıklama yaptı.
"BAĞIMSIZ AFGANİSTAN'I TANIYORUZ"
Açıklamada, "Bazı kadın örgütlerinin bir araya gelerek savurdukları 'Taliban'ı tanımıyoruz, Taliban'ı tanıyanı da tanımıyoruz' sloganına karşı, 'Bağımsız Afganistan'ı tanıyoruz, 'Bağımsız Afganistan'ı tanımayanı da tanımıyoruz' diyoruz. Yaptıkları derin siyaset analizinde ABD'yi, Afganistan işgalini sürdüremedikleri için kınamalarını da hazin bulmakla birlikte, kendilerine yakıştırıyoruz.
Tek kıblesi emperyalist Batı olanlara soruyoruz: ABD 20 yılda Afganistan’a, oradaki kadınlara, işgal altında zulüm görmek dışında ne vermiştir? Ancak 'işgal, manda ve himaye' kabul etmeyen milletlerde kadınların kendi eşitlik mücadelelerini verecek güce eriştiklerinden haberiniz yok mu? Şeriatla yönetilen ABD dostu ülkelerin kadınlarını dert etmediniz de ABD’yi ülkesinden söküp atan bir millet olunca mı tanımamaktan bahsediyorsunuz?" ifadeleri kullanıldı.
Bu açıklamanın ardından Cumhuriyet Kadınları Derneği ikiye bölündü.
"ATATÜRK'ÜN KIZI OLARAK İSTİFA ETTİM"
Açıklamanın ardından net bir tavır alan haber spikeri Gülgün Feyman, "An itibari ile Atatürk'ün kızı ve varisi olarak Cumhuriyet Kadınları derneğinden bir Cumhuriyet kadını olarak istifa ettim. Kamuoyuna sunarım. Saygılar." dedi.
Gülgün Feyman kimdir?
Televizyon Programı Sunucusu, Oyuncu Gülgün Feyman kimdir?
Tv haber sunucusu, oyuncu olan Gülgün Feyman'ın Tam adı Gülgün Feyman Budak'dır. Albay babanın kızı olarak 31 Mayıs 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Atatürk Üniversitesinden mezun olmuştur. Çalımaya ilk olarak TRT Erzurum Radyo ve Televizyonu'nda başladı. Sonra Ankara Radyosu'na geçti. Bir Türk Müziği programı olan "Hoş Sada" isimli programını Ümit Aktan ile beraber sundular. İyi Haftalar Türkiye isimli sabah programını da dört yıl sundu.
Uzun yıllar TRT'de haber spikerliği yapan Gülgûn Feyman. 1990 yılında özel televizyon kanallarının kurulmasıyla, Star TV, Show TV, tekrar Star TV, BRT, Flash TV gibi kanallarda da sunuculuk yaptı.
Gülgün Feyman, sunuculuğu yanı sıra ayrıca İstanbul Kadıköy'deki Kuşdili Eğitim Merkezi'nde diksiyon dersleri vermektedir. Bir taraftan okutmanlık da yapmaktadır. Feyman, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda da ve İstanbul Aydın Ünüversitesinde de bir dönem ders verdi.
Gülgün Feyman iki evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1983 yılında inşaat mühendisi Seçim Türkay Baysal ile yaptı. Bu ilk evliliğinden Pelin ve Meriç adlarında 1984 doğumlu ikiz kızları oldu. Gülgün Feyman ikinci evliliğini 12 Mayıs 2010 tarihinde Üroloji Operatör Doktoru Tayfun Budak ile yaptı.
"Kara Melek", "Gerçek Kesit", "Üvey Baba" dizileri ile "Son", "Eşkiya" ve " Kanal-İ-zasyon" adlı sinema filmlerinde tv sunucusu rolünü oynamıştır.
Rol Aldığı Film ve Diziler
Kanal-İ-zasyon (Haber Spikeri, Sinema Filmi, 2009
Son (TV Spiker, Sinema Filmi, 2001)
Üvey Baba (Kendisi, TV Dizisi, 2000)
Kara Melek (Kendisi, 1999)
Eşkiya (Kendisi, Sinema filmi, 1996)
Gerçek Kesit (Haber Spikeri, TV Dizisi, 1993)
Çalıştığı TV Kanallar:
1985-1990: TRT 1
1990-1992: Star TV
1992-1996: Show TV
1993-1996: Cine5
1996-2000: Star TV
1999-2000: Teleon TV
2001-2002: brt
2003-2004: Flash TV
2006-2007: Habertürk
2007-2008: Bengütürk
2009-2009: Cem TV
2009-2010: Kanal T (kısa bir süre)
2011: Show TV (kısa bir süre)
2011-2012: Kanal 99
2011-2012: Beyaz TV
2012: Meltem TV
2013-2014: VTV
2014: Ulusal Kanal
2015: Business Channel