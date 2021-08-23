Gülgün Feyman, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden istifa etti

Amerika'nın Afganistan'dan çekilme kararı almasının ardından ülkede yönetim el değiştirdi.

Kabil'i ele geçiren Taliban, yönetimi ele aldı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Afganistan'da yaşananlara ilişkin uzun bir açıklama yaptı.

"BAĞIMSIZ AFGANİSTAN'I TANIYORUZ"

Açıklamada, "Bazı kadın örgütlerinin bir araya gelerek savurdukları 'Taliban'ı tanımıyoruz, Taliban'ı tanıyanı da tanımıyoruz' sloganına karşı, 'Bağımsız Afganistan'ı tanıyoruz, 'Bağımsız Afganistan'ı tanımayanı da tanımıyoruz' diyoruz. Yaptıkları derin siyaset analizinde ABD'yi, Afganistan işgalini sürdüremedikleri için kınamalarını da hazin bulmakla birlikte, kendilerine yakıştırıyoruz.

Tek kıblesi emperyalist Batı olanlara soruyoruz: ABD 20 yılda Afganistan’a, oradaki kadınlara, işgal altında zulüm görmek dışında ne vermiştir? Ancak 'işgal, manda ve himaye' kabul etmeyen milletlerde kadınların kendi eşitlik mücadelelerini verecek güce eriştiklerinden haberiniz yok mu? Şeriatla yönetilen ABD dostu ülkelerin kadınlarını dert etmediniz de ABD’yi ülkesinden söküp atan bir millet olunca mı tanımamaktan bahsediyorsunuz?" ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamanın ardından Cumhuriyet Kadınları Derneği ikiye bölündü.

"ATATÜRK'ÜN KIZI OLARAK İSTİFA ETTİM"

Açıklamanın ardından net bir tavır alan haber spikeri Gülgün Feyman, "An itibari ile Atatürk'ün kızı ve varisi olarak Cumhuriyet Kadınları derneğinden bir Cumhuriyet kadını olarak istifa ettim. Kamuoyuna sunarım. Saygılar." dedi.

Gülgün Feyman kimdir?

Televizyon Programı Sunucusu, Oyuncu Gülgün Feyman kimdir?

Tv haber sunucusu, oyuncu olan Gülgün Feyman'ın Tam adı Gülgün Feyman Budak'dır. Albay babanın kızı olarak 31 Mayıs 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Atatürk Üniversitesinden mezun olmuştur. Çalımaya ilk olarak TRT Erzurum Radyo ve Televizyonu'nda başladı. Sonra Ankara Radyosu'na geçti. Bir Türk Müziği programı olan "Hoş Sada" isimli programını Ümit Aktan ile beraber sundular. İyi Haftalar Türkiye isimli sabah programını da dört yıl sundu.

Uzun yıllar TRT'de haber spikerliği yapan Gülgûn Feyman. 1990 yılında özel televizyon kanallarının kurulmasıyla, Star TV, Show TV, tekrar Star TV, BRT, Flash TV gibi kanallarda da sunuculuk yaptı.

Gülgün Feyman, sunuculuğu yanı sıra ayrıca İstanbul Kadıköy'deki Kuşdili Eğitim Merkezi'nde diksiyon dersleri vermektedir. Bir taraftan okutmanlık da yapmaktadır. Feyman, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda da ve İstanbul Aydın Ünüversitesinde de bir dönem ders verdi.

Gülgün Feyman iki evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1983 yılında inşaat mühendisi Seçim Türkay Baysal ile yaptı. Bu ilk evliliğinden Pelin ve Meriç adlarında 1984 doğumlu ikiz kızları oldu. Gülgün Feyman ikinci evliliğini 12 Mayıs 2010 tarihinde Üroloji Operatör Doktoru Tayfun Budak ile yaptı.

"Kara Melek", "Gerçek Kesit", "Üvey Baba" dizileri ile "Son", "Eşkiya" ve " Kanal-İ-zasyon" adlı sinema filmlerinde tv sunucusu rolünü oynamıştır.

Rol Aldığı Film ve Diziler

Kanal-İ-zasyon (Haber Spikeri, Sinema Filmi, 2009

Son (TV Spiker, Sinema Filmi, 2001)

Üvey Baba (Kendisi, TV Dizisi, 2000)

Kara Melek (Kendisi, 1999)

Eşkiya (Kendisi, Sinema filmi, 1996)

Gerçek Kesit (Haber Spikeri, TV Dizisi, 1993)

Çalıştığı TV Kanallar:

1985-1990: TRT 1

1990-1992: Star TV

1992-1996: Show TV

1993-1996: Cine5

1996-2000: Star TV

1999-2000: Teleon TV

2001-2002: brt

2003-2004: Flash TV

2006-2007: Habertürk

2007-2008: Bengütürk

2009-2009: Cem TV

2009-2010: Kanal T (kısa bir süre)

2011: Show TV (kısa bir süre)

2011-2012: Kanal 99

2011-2012: Beyaz TV

2012: Meltem TV

2013-2014: VTV

2014: Ulusal Kanal

2015: Business Channel