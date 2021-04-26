Gri pasaport skandalı için araştırma teklifine ikinci ret

Mustafa M. BİLDİRCİN

Belediyeler aracılığıyla insan kaçakçılığına ilişkin Meclis’te Araştırma Komisyonu kurulması teklifinin reddedilmesinin ardından, “Dışişleri Komisyonu toplansın” talebi de geri çevrildi.



CHP’nin Dışişleri Komisyonu’nun toplanmasına ilişkin yaptığı çağrıya ret yanıtı AK Parti’li Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç’tan geldi. Kılıç’ın tutumuna tepki gösteren komisyonun CHP’li üyesi Utku Çakırözer, “T.C. Pasaportu Türkiye’nin dünyadaki itibarı demektir. Bu pasaportun insan kaçakçılığında kullanılmasının Meclis’te tartışılması, araştırılıp soruşturulması gerekir” dedi.

SOYLU VE ÇAVUŞOĞLU’NA SORULDU



Çakırözer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle Meclis’te verdiği soru önergesinde, 15 Temmuz darbe davalarında yargılanan FETÖ sanıklarından kaçının Gri Pasaport kullanarak yurtdışına kaçtığını da sordu. Çakırözer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da Gri Pasaport skandalı ortaya çıkmadan Dışişleri Bakanlığı’nı uyaran Hannover Başkonsolosluğu’nda görevli iki diplomatın neden görevden alındığı sorusunu yöneltti.



TBMM’deki muhalefet milletvekilleri, “Hizmet damgalı pasaportların uluslararası krize dönüşmesi” gündemiyle TBMM Dışişleri Komisyonu’nun toplanmasını istedi. CHP’nin Komisyon Sözcüsü Ünal Çeviköz’ün kaleme aldığı toplantı çağrı dilekçesi 21 Nisan’da Dışişleri Komisyonu Başkanlığı’na iletildi. Ancak Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç talepte bulunan muhalefet milletvekillerine gönderdiği yanıtta, “İçtüzüğün komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve zamanı başlıklı 35’inci maddesi uyarınca talebiniz yerine getirilmemektedir” ifadelerini kullandı.



TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Çakırözer Kılıç’ın yanıtına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı: “Önce Meclis’te araştırma komisyon kurulması talebimiz reddedildi, şimdi de meselenin Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesi talebimiz reddediliyor. T.C. pasaportunun yurtdışına insan kaçakçılığında kullanılmasının, ülkemizin itibarına verdiği zararı Meclis konuşmayacak da kim konuşacak? Sanırım yarası olan gocunuyor ki konuşmaktan kaçıyorlar. Biz, bu rezaletin perde arkasını aydınlatana kadar peşini bırakmayacağız.”

***

İnsan kaçakçılığını fark eden diplomatlar merkeze çekildi

Öte yandan Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin insan kaçakçılığı skandalını fark eden ve konuyla ilgili Ankara’yı uyaran iki diplomat merkeze çekildi. Almanya’da görev yapan iki diplomatın, Yeşilyurt’tan gri pasaportla Almanya’ya gelen kafileden şüphelenerek Ankara’yı uyarması sonrası görevden alındığı öğrenildi.



Almanya Hannover Başkonsolosluğunda konsolos yardımcıları olarak görev yapan Mehmet Fidan ve eşi Güler Fidan’ın şubat ayının 25’inde merkeze alındığı ortaya çıktı.



Mehmet Fidan, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi ile birlikte merkeze alınmalarının nedeni olarak gri pasaport skandalını gösterdi. Fidan paylaşımında “Eşim Muavin Konsolos Güler Fidan, 2020 yılının son aylarında Malatya Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla gelen “gri pasaport” sahibi 45 kişilik kafileden şüphelendi ve olayı mercek altına aldı. Daha sonra, Almanya’ya gelenlerin geri dönmediklerini sistemden tespit ederek, Başkonsolosu defalarca uyardı. Halen Hannover’de ikamet eden konsolosluk çalışanı çiftin, Ankara’ya dönmemek için sağlık raporu kullandıkları öğrenildi.