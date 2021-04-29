‘Gri pasaport organizasyonunun geniş ağı Bursa’da’

TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin “kamu görevlileri dışındaki çok sayıda isme gri pasaport sağlayarak, yurt dışına insan kaçakçılığında aracılık ettiğine” ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

“İNSANLARDAN ORTALAMA 5-7 BİN EURO ALINMIŞ”

“Bursa’da 2019’un yaz aylarında tam 4 defa yurt dışına Folklor Derneği gibi dernekler aracılığıyla yurt dışına gönderilen ancak her seferinde 8-10 kişinin geri dönmediği haberlerinin bir çok yerde gündeme geldiğini belirten Erkan Aydın, “Bu konu çok su götürecek. Çünkü büyük bir sektör haline gelmiş. Ortalama 5-7 bin euro arasında insanlardan para alındığı görülüyor. Burada Nüfus Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi sorumlu daire başkanlığı ve birçok kurumunda bu işe karıştığı görülüyor” dedi.

“YURT DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞAN BİR KİŞİNİN YAKALANMASI İLE AĞ ORTAYA ÇIKTI”

“Son dönemde ortaya çıkan para karşılığı yurt dışına insan kaçırma organizasyonları yeni bir boyut kazandı” diyen Erkan Aydın şunları söyledi;

“Basında yer alan haberlere ve edinilen bilgilere göre, organizasyonun geniş ağının Bursa'da faaliyet gösterdiği tespit edildi. Çeşitli etkinlik, kültürel faaliyet, sportif faaliyetler adı altında bazı kişi ya da kişilerin Bursa Büyük Şehir Belediyesi aracılığıyla gri pasaport (Hizmet pasaportu) çıkardıkları, bu yolla yurt dışına insan kaçırdıkları belirlendi.

29 Haziran 2019 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına gitmeye hazırlanırken yakalanan bir şahsın, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alınması ve verdiği ifade olayın birçok boyutunu da ortaya koydu.”

İDDİALARI SIRALADI

Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin insan kaçakçılığına karıştığına ilişkin iddiaları da soru önergesinde şöyle sıraladı:

“15-22 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kosova’nın Podujevo şehrinde düzenlenen Bay-Bayan Futbol Turnuvası etkinliği için 40 kişilik liste hazırlandı.

Spor kulübünün verdiği liste 27 kişi olmasına rağmen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün onayına sunduğu listede kişi sayısı 40’a çıkarıldı.

Bu kişilerden 14’ü geri döndü, 8 kişi pasaport almasına rağmen hiçbir işlem yaptırmadı, 18 kişiyse geri dönmeyerek kayıplara karıştı..

Diğer bir olayda ise Soğanlı Kanalboyu Nilüfer Spor Kulübü Derneği tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, 40 kişilik gri pasaport talebi yapıldı. Listeye dört kişi eklenerek 44 kişilik isim listesi 12 Haziran 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne onay için gönderildi. Bu giden 44 kişinin 11’i geri dönmedi.

1-6 Temmuz 2019 tarihleri arasında Arnavutluk’un Durres şehrinde düzenlenen Vllaznimi Cup 2019 Futbol Turnuvası etkinliği için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 45 kişilik araç ve Hizmet Pasaportu talep edildi. Listeye sekiz kişi eklenerek 53 kişilik isim listesi 20 Haziran 2019 tarihli yazıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne onay için gönderildi. 53 kişiden 19 kişisi geri gelmedi.”

SORULARIN YANITINI İSTEDİ

CHP'li Aydın, TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde Soylu'dan şu soruların yanıtını istedi:

“-Bursa'dan 2019-2020 yılı sonuna kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli organizasyon adıyla yurtdışına kaç kişi gönderildi, gönderilen kaç kişi yurda döndü, kaç kişi ise ülkeye dönmeyerek kayıplara karıştı?

-Gri pasaport ( Hizmet pasaportu) taleplerinin tamamına yakınında aynı kişi/kişilerin imzasının bulunması sadece bir rastlantısal mıdır? Yoksa önceden tasarlanmış bir planın parçası mıdır?

-Yurt dışına hizmet pasaportu talep eden kişilerle, belediye ve diğer kurumlardaki bazı yöneticiler arasındaki ilişkiler zinciri araştırılmakta mıdır?

– Yurt dışına gönderilen bazı kişilerin yaptıkları görevlere haiz olmadıkları belirlenmiştir. Bu kişiler neden önceden araştırılmamıştır?

– Bakanlık olarak bu konunun üstüne gitmekte samimi misiniz? Samimi iseniz bir an önce adım atarak soruşturmayı genişletecek misiniz?”

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili şu açıklamalar yapıldı:

“Belediyemizce amatör spor kulüplerinin, kültür derneklerinin vb. sivil toplum örgütlerinin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında katıldığı sportif yarışmalara, kültürel organizasyonlara mevzuat çerçevesinde destek verilmektedir.

“İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

Bu kapsamda yapılan bazı geziler hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 yılında başlatılan soruşturmada bu gezilere katılan 143 şahıs hakkında iddianame düzenlenerek dava açılmıştır. Yargılama süreci halen devam etmekle birlikte geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili idari soruşturma da başlatılmıştır.

İddianame içeriğinde doğrudan kurumumuza yönelik herhangi bir suç isnadı bulunmamaktadır. Yanı sıra bazı basın yayın organlannda yayınlanan ve bazı siyasetçilerin kurumumuza yönelttiği suçlayıcı açıklamalar da gerçeği yansıtmamaktadır.

Konuyla alakalı yargılama sürecinde belediyemizden ve iştiraklerinden yalnızca 2 personel bulunmakta olup, olay tüm boyutlarıyla yargı ve kolluk birimlerimiz ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde takip edilmektedir. Ceza kovuşturması ve idari soruşturma sonucunda bahse konu olaylarda kasti, kusuru veya ihmali olanlar varsa, hakkında gerekli işlemler titizlikle yapılacaktır.”

SORUŞTURMAYA KONU OLAN ETKİNLİKLER

İddiaya göre soruşturmaya konu olan etkinlikler şöyle:

15-22 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kosova’nın Podujevo şehrinde düzenlenen Bay-Bayan Futbol Turnuvası etkinliği için 40 kişilik liste hazırlandı. Spor kulübünün verdiği liste 27 kişi olmasına rağmen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün onayına sunduğu listede kişi sayısı 40’a çıkarıldı. 18 kişi geri dönmeyerek kayıplara karıştı.

Soğanlı Kanalboyu Nilüfer Spor Kulübü Derneği tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, 40 kişilik gri pasaport talebi yapıldı. Listeye dört kişi eklenerek 44 kişilik isim listesi 12 Haziran 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne onay için gönderildi. Giden 44 kişinin 11’i geri dönmedi.

1-6 Temmuz 2019 tarihleri arasında Arnavutluk’un Durres şehrinde düzenlenen Vllaznimi Cup 2019 Futbol Turnuvası etkinliği için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 45 kişilik araç ve Hizmet Pasaportu talep edildi. Listeye sekiz kişi eklenerek 53 kişilik isim listesi 20 Haziran 2019 tarihli yazıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne onay için gönderildi. 53 kişiden 19 kişisi geri gelmedi.”

Kaynak: Sözcü/Halil ATAŞ