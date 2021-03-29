Gözler Ankara'da! Ramazan ayına özel tedbir

AK Parti kongresinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde revizyon beklentisi sürerken, bugün yapılacak kabine toplantısında artan korona virüs vakalarına karşı kısıtlama ve yasakların artırılması kararı çıkması bekleniyor.

Revizyon yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanıyor. Gündemde korona virüs vaka sayılarındaki artışlarla birlikte risk haritasında çoğu ilin “çok yüksek riskli” kategorisine girmesi nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler olacak.

'YASAKLAR KAÇINILMAZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşündüğünü belirterek, “Tedbirlere uymamamız hâlinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” uyarısında bulunmuştu.

ÖNLEMLER TARTIŞILACAK

Son toplantıdan bugüne vaka sayılarında yaşanan artış toplantıdaki en önemli gündem maddesi olacak. Artışlarla birlikte risk haritasında çoğu ilin “çok yüksek risk” kategorisine girmesi ek tedbirleri tekrar gündeme getirdi.

RAMAZAN ÖNLEMLERİ

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre; Vaka sayısındaki hızlı artış, 25 günde illerin yüzde 50’sinin kırmızıya dönmesine neden oldu. Uzmanlar, il bazlı yeni kararlar alınabileceğini belirterek, bunu “Sıkıyönetim olmadan sıkıyönetim uygulamasına” benzetti. İlin rengi kırmızı olmasa bile farklı kurallar uygulanabilecek. Yapılan toplantılarda Samsun gibi gerileme sağlanamayan illerde tamamen kapatmanın gündeme gelebileceği, il giriş-çıkışlarının da kapatılmasının tartışıldığı belirtiliyor.

DÜĞÜN-TAZİYE-PARK

Yapılan değerlendirmelerde iller, düğün, taziye, park alanlarının kullanımı gibi konularda ilin rengine bakmaksızın farklı uygulamaya gidebilecek. Bunu yaparken, “test sonuçlarının pozitif çıkma oranı, yoğun bakımların ve sağlık altyapısının durumu, yoğunluk, salgının yükselme trendi” gibi kriterlerle kararlar alınabilecek.

İLLER AÇIKLANDI

Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ramazan ayı boyunca tam kapanmaya geçilmesi masada olacak. Yine yaklaşık 1 aylık süreçte yani Ramazan ayı boyunca alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte korona virüs salgınının kontrol altına alınması olabildiğince hafifletilmesi hedefleniyor.

Kaynak: gunboyugazetesi.com