On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelip çatmasıyla birlikte orucu bozan durumlara ilişkin araştırmalar da hız kazandı.

Bu ayda oruç tutacak olan vatandaşlar, 'Göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken göz damlası kullanırsak oruç bozulur mu?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken göz damlası kullanırsak oruç bozulur mu? İşte, detaylar..

GÖZ DAMLASI KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken göz damlası kullanımına ilişkin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı ise gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır.

Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).