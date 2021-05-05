Gönüllü temizlediği camide ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3400 Sokak üzerinde bulunan Ali Alkan Camii'nde gönüllü olarak temizlik yapan 60 yaşındaki Turan Avcı Kurt’u görenler, durumu 112 ve 155 polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından kontrolü yapılan yaşlı adamın, hayatını kaybettiği öğrenildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Haberi alan ve camiden 50 metre uzaklıkta oturan adamın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kızının, "Caminin önünde mi ölmek nasip oldu babam. Ah babam güzel babam, canım ciğerim babam" demesi yürekleri dağladı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu incelemelerin ardından cenaze morga kaldırıldı.