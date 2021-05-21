Gezi parkı davasında ara karar

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararlarının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davanın yeniden görülen ilk duruşmasında ara kararlar alındı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına oy çokluğuyla karar verdi. Duruşma 6 Ağustos tarihine ertelendi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, İçişleri Bakanlığı adına duruşmaya katılan avukat, istinaf mahkemesinin bozma ilamına uyulmasını ve eksiklerin giderilmesini talep etti. Sanık ve avukatların beyanlarının ardından savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı, Çarşı davası dosyasının incelenmesini ve Osman Kavala'nın tutukluluk durumunun devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Osman Kavala ise "Davaların birleştirilmesiyle 3,5 yıl önce başlayan yargı süreci yeni bir aşamaya girecek. Beraat kararının bozulması benim için çok şaşırtıcı olmadı. Aleyhe hiçbir delil olmamasına, Gezi davasından beraat etmiş olmamıza ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hak ihlali kararına rağmen cezaevinde tutuldum. Suçlamalar değişiyor, bayrak yarışlarında bayrağın elden ele geçmesi gibi farklı yargıçlar ve mahkemeler yere düşürmeden tutukluluğumu birbirlerine geçiriyorlar. AİHM kararının etrafından dolanmak için icat edilmiş olan casusluk suçlamasıyla ilgili hiçbir delil ve bulgu olmadığını iddianameyi hazırlayan savcı da biliyor." dedi.

DURUŞMA 6 AĞUSTOS'A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, yaklaşık 1,5 saatlik aranın ardından ara kararını açıkladı. Heyet, hakkında yakalama emri çıkarılan sanıkların yakalama emirlerinin infazının beklenmesine, İnanç Ekmekçi'nin istinabe talebinin reddine ve 35 sanıklı Çarşı davası dosyasının birleştirme hususunu değerlendirmek için dosyanın istenmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın oy çokluğuyla tutukluluğunun devamına karar verdi. Heyete geçici başkan olan hakim, Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiği yönünde karara muhalefet şerhi düştü. Duruşma, 6 Ağustos tarihine bırakıldı.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor.

İddianamede, sanıkların, 2011’den itibaren yönlendirme yaptıkları, 2013’te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanıyla koordinasyonu sağladıkları belirtilerek, sanıklar hakkında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Bazı sanıkların da “mala zarar verme”, “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması”, “ibadethane ve mezarlıklara zarar verme”, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet”, “nitelikli yağma” ve “nitelikli yaralama” gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala’nın ayrıca “mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet ve nitelikli yağma” suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.