Gaziantep’te Vicdansız Babadan 3 Aylık Bebeğe İşkence! Valilik Açıklama Yaptı

Gaziantep’te çekildiği öne sürülen bir video, izleyenlerin kanını dondurdu. Şahinbey ilçesinde bir evde kaydedilen görüntülerde, bir babanın kucağındaki 3 aylık bebeğine acımasızca vurduğu görüldü.

Ağladıkça vurmaya devam etti

Gaziantep Gündem gazetesinin WhatsApp ihbar hattına gelen videoda, bebeğin sürekli ağladığı ve adamın art arda vurduğu anlar yer aldı. Kan donduran o anlar, anne olduğu iddia edilen kadının odaya girmesiyle son buldu.

Valilik açıklama yaptı

Gaziantep Valiliği, 3 aylık bebeğini döven babanın gözaltına alındığını ve çocuğunun ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.



29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.



Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Baba tutuklandı

Sosyal medyada bebeğini dövdüğü görüntüleri yayınlanan baba gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Hastaneden bebeğin son durumuyla ilgili açıklama

Bebeğin tedavisinin yapıldığı özel hastaneden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:.

'Üniversite hastanesinde yapılan ilk müdahalede beyinde kanama tespit edilmesinin ardından yoğun bakım olarak bebek hastanemize sevk edildi. Burada ilk tetkiklerin ardından biz de muayenemize başladık. Daha sonra çektiğimiz beyin tomografilerinde de beyin kanamasında bir artış görmediğimiz için şu an için cerrahi bir müdahale düşünmedik. Sürece medikal tedavi ile devam ediyoruz. Beyin kanaması geçirdiği için bebeğin hayati tehlikesi de devam etmekte'

Kaynak: Onedio